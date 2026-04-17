Qu'est-ce que « le test du chauffeur de taxi », cette méthode de recrutement utilisée chez Duolingo qui fait scandale ?

Coup de projecteur aujourd’hui sur une drôle de technique utilisée en entretien d’embauche par les recruteurs d’une entreprise.

À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, vous êtes peut-être en train de préparer un entretien d’embauche afin de maximiser vos chances et espérer ainsi obtenir le poste convoité.

Généralement, dans ce genre de situation, on s’imagine le scénario plusieurs fois dans sa tête en essayant d’anticiper les moindres questions « piège ». Mais, le plus souvent, rien ne se passe comme prévu le jour J.

Crédit photo : iStock

Pourquoi « le test du chauffeur de taxi » divise-t-il les recruteurs ?

C’est surtout vrai lorsque les recruteurs tentent, par tous les moyens, de déstabiliser les postulants pour tester notamment leurs aptitudes à réagir dans l’urgence, ou pour analyser leur comportement dans un contexte différent de celui qu’ils seraient susceptibles de rencontrer au travail. C'est là tout le but de la méthode de recrutement que l’on appelle « le test du chauffeur de taxi ».

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit pourtant d’une technique qui aurait fait ses preuves, en dévoilant notamment la vraie nature des candidats. C’est en tout cas ce qu’affirme l’entreprise Duolingo, surtout connue pour son application spécialisée dans l’apprentissage des langues étrangères.

Nos confrères belges de RTL Info, qui ont repéré cette particularité, indiquent que la société américaine utilise cette méthode peu conventionnelle pour recruter ses meilleurs éléments. Comme son nom l'indique, « le test du chauffeur de taxi » consiste en une course à laquelle participe, sans le savoir, le candidat postulant pour l'emploi proposé.

Crédit photo : DR

La suite après cette vidéo

Dans le cadre de l'entretien d'embauche, Duolingo envoie en effet un taxi récupérer le prétendant pour le faire venir sur les lieux du rendez-vous. Le candidat n'y voit que du feu et prend place dans le véhicule, sans se douter un seul instant que le processus de recrutement a déjà commencé par l'intermédiaire du chauffeur, qui analyse ses moindres faits et gestes durant le trajet.

Une fois la course terminée, le conducteur de la voiture partage ses impressions avec les recruteurs et ses observations sont prises en compte au moment de la décision finale.

Cette méthode, qui a été révélée par le CEO de la plateforme (himself), Luis von Ahn, lors d'un podcast, s'inscrit dans une logique d'analyse complète du profil type des candidats. Selon lui, la société accorde une très grande importance à l'attitude que peuvent adopter ses salariés potentiels, en dehors d'un cadre professionnel, lorsqu'ils ignorent qu'ils sont observés.

Pour illustrer l'efficacité de la méthode, Luis von Ahn a par ailleurs cité l'exemple d'un candidat en apparence parfait, cochant toutes les cases, qui avait pourtant été recalé en raison de son comportement impoli envers le chauffeur du taxi.

« S’ils (les candidats, n.d.l.r) sont malpolis ou méchants avec le chauffeur, ils le seront probablement aussi avec d’autres personnes, surtout celles avec qui il va collaborer (...) Je pense vraiment que ce test en dit plus long sur la personne que l’entretien » (Luis von Ahn)

La révélation de cette méthode de recrutement a suscité bon nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci est loin de faire l'unanimité. Si de nombreux internautes considèrent l'intention de départ comme louable, d'autres estiment en revanche que l'apparition d'un stress ou d'une nervosité légitime, sur le chemin de l'entretien, peut influencer négativement les réactions du candidat et annihiler ainsi toutes ses chances. Ce qui s'avère profondément injuste, selon eux.

Vaste débat...