Le « silent walking » : la méthode simple qui transforme votre sommeil et diminue votre anxiété

Dans l’optique d’améliorer votre sommeil et diminuer votre anxiété, vous pourriez adopter le “silent walking”, que l’on peut traduire par “la marche silencieuse”. Une méthode qui libère l’esprit et favorise l’introspection pour mieux vous sentir.

“Marche et tais-toi” ! Cette injonction pourrait émaner de voix intérieure lorsque vous estimez le besoin de prendre l’air et de vous libérer l’esprit. Pratiquer la marche sans aucune distraction équivaut à un exercice de pleine conscience.

Au premier abord, le simple fait de se déplacer à pied permet de réduire son niveau de sédentarité et de pratiquer une activité physique, bénéfique pour la santé physique et mentale. En outre, cette pratique réduit stress et anxiété car elle invite à porter son attention sur les pas, la respiration, les sensations corporelles et sonores.

Crédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Pour cela, il faut surtout se démunir de stimuli numériques, comme les écouteurs et les téléphones. Comme l’indique Angélique Gerbois, sophrologue en région parisienne, sur son site internet, la marche silencieuse offre un espace propice à la réflexion et à l’inspiration :

« En libérant notre esprit des distractions extérieures, nous créons un terrain fertile pour que de nouvelles idées émergent. »

Crédit photo : iStock

La nature comme meilleure alliée

Sans compter que le silence permet d’accueillir et de traiter émotionnellement des pensées, particulièrement utiles lors de moments difficiles comme le deuil ou le stress chronique. Ainsi, les promenades en pleine nature sont évidemment recommandées pour recourir à la marche silencieuse :

« Que ce soit en parcourant un sentier forestier ou en déambulant près d’un cours d’eau, nous devenons conscients des sons apaisants, des odeurs vivifiantes et de la beauté tranquille qui nous entourent. Cette connexion avec la nature nourrit notre esprit, réduit le stress et renforce notre sentiment de gratitude envers notre environnement. »

Pour vous y mettre, commencez par 20 à 30 minutes sans musique ni téléphone. Cela peut déjà être difficile si vous avez l’habitude d’avoir votre smartphone à portée de main en permanence. Vous pouvez apporter un appareil en mode silencieux pour des raisons de sécurité.

Crédit photo : iStock

Choisissez des endroits calmes comme les parcs, les forêts et le bord de mer, pour maximiser l’effet immersif et posez une intention en début de marche : réflexion, calme, prise de décision, à l’image des séances de yoga. Enfin, essayez de pratiquer au moins quelques fois par semaine. Cela vous permettra d’installer un cercle vertueux : mieux dormir, ressentir moins de stress et être plus créatif.