Qu'est-ce que la méthode alimentaire « 30-30-3 » recommandée par les médecins ?

Par |

Nutritionniste à côté d'un plateau de fruits

Une nouvelle règle alimentaire fait sensation. Elle permet d’améliorer l’humeur, l’énergie et préserver le microbiote. Quelle est cette méthode ?

En matière d’alimentation, les recommandations sont nombreuses. La dernière méthode alimentaire en date s’appelle « la règle des 30-30-3 ». Elle a été expliquée par la médecin nutritionniste Amy Shah dans le podcast de Mel Robbins. Il s’agit de rassembler plusieurs habitudes alimentaires approuvées par la science.

Comme l’explique la médecin, il s’agit de consommer « 30 grammes de protéines au petit-déjeuner, 30 grammes de fibres dans la journée et trois aliments probiotiques par jour. » Cet équilibre alimentaire doit permettre de générer « plus d’énergie, une meilleure humeur, ainsi qu’un bon équilibre hormonal et digestif », complète Amy Shah.

Des protéines pour être en forme

Commençons avec les 30 grammes de protéines recommandées (œufs, yaourt grec, oléagineux ou encore blanc de poulet). La médecin Amy Shah conseille de les consommer dès le premier repas, au petit-déjeuner ou au déjeuner pour les autres. Non seulement, les protéines vous apportent de l’énergie tout au long de la journée, mais en plus, elles réduisent les envies de grignotage. D’ailleurs, la médecin conseille d’ajouter un 0 derrière le nombre de grammes d’un produit. S’il est supérieur au nombre de calories, alors le produit est riche en protéines.

Côté mental, les protéines « contribuent également au développement musculaire et renforcent vos cheveux, votre peau et vos ongles », ajoute la neuroscientifique Émilie Steinbach.

Des fibres pour renforcer le système immunitaire

La suite après cette vidéo

Assiette saineCrédit photo : Leticia Senciani/ iStock

Les fibres font du bien aux bactéries intestinales. Elles « améliorent la digestion, renforcent le système immunitaire, réduisent les inflammations et favorisent l’équilibre hormonal », indique encore Amy Shah.

Les fameux cinq fruits et légumes par jour conseillés par les agences de santé sont de parfaits exemples à adopter. Santé Publique France ajoute également la consommation d’un féculent complet par jour (pâtes, riz, semoule) et des légumes secs deux fois dans la semaine (haricots, lentilles, pois chiches). Vous pouvez ajouter des céréales complètes, des baies, des légumes verts, des pistaches et du houmous, conseille la spécialiste.

Des probiotiques contre les inflammations

Enfin, les probiotiques sont efficaces pour l’intestin, tandis qu’ils ont un effet anti-inflammatoire à différent niveau : l’immunité, la digestion, le diabète, l’excès de cholestérol ou encore les douleurs articulaires. Pour en bénéficier, vous pouvez consommer de la choucroute, du kéfir, du kimchi, du kombucha ou du miso.

Le mieux reste de varier son alimentation en incluant ces aliments dans vos repas au quotidien.

Suivez nous sur Google News
Astuce

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

À lire aussi
Capture d&#039;&eacute;cran TikTok
Un serrurier dévoile une astuce efficace pour empêcher les squatteurs d'entrer dans votre maison
De l'aluminium placé derrière le radiateur
Économisez facilement de l'argent cet hiver avec l'astuce de la feuille d'aluminium venue du Japon
Une femme marche sur un sentier de randonnée
Le « silent walking » : la méthode simple qui transforme votre sommeil et diminue votre anxiété
un ordinateur de bureau
Quelle est la meilleure dalle pour un écran PC ?
un chat et une gamelle de croquettes
Comment donner une alimentation saine et équilibrée à son chat ?