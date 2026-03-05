Qu'est-ce que la méthode alimentaire « 30-30-3 » recommandée par les médecins ?

Une nouvelle règle alimentaire fait sensation. Elle permet d’améliorer l’humeur, l’énergie et préserver le microbiote. Quelle est cette méthode ?

En matière d’alimentation, les recommandations sont nombreuses. La dernière méthode alimentaire en date s’appelle « la règle des 30-30-3 ». Elle a été expliquée par la médecin nutritionniste Amy Shah dans le podcast de Mel Robbins. Il s’agit de rassembler plusieurs habitudes alimentaires approuvées par la science.

Comme l’explique la médecin, il s’agit de consommer « 30 grammes de protéines au petit-déjeuner, 30 grammes de fibres dans la journée et trois aliments probiotiques par jour. » Cet équilibre alimentaire doit permettre de générer « plus d’énergie, une meilleure humeur, ainsi qu’un bon équilibre hormonal et digestif », complète Amy Shah.

Des protéines pour être en forme

Commençons avec les 30 grammes de protéines recommandées (œufs, yaourt grec, oléagineux ou encore blanc de poulet). La médecin Amy Shah conseille de les consommer dès le premier repas, au petit-déjeuner ou au déjeuner pour les autres. Non seulement, les protéines vous apportent de l’énergie tout au long de la journée, mais en plus, elles réduisent les envies de grignotage. D’ailleurs, la médecin conseille d’ajouter un 0 derrière le nombre de grammes d’un produit. S’il est supérieur au nombre de calories, alors le produit est riche en protéines.

Côté mental, les protéines « contribuent également au développement musculaire et renforcent vos cheveux, votre peau et vos ongles », ajoute la neuroscientifique Émilie Steinbach.

Des fibres pour renforcer le système immunitaire

Crédit photo : Leticia Senciani/ iStock

Les fibres font du bien aux bactéries intestinales. Elles « améliorent la digestion, renforcent le système immunitaire, réduisent les inflammations et favorisent l’équilibre hormonal », indique encore Amy Shah.

Les fameux cinq fruits et légumes par jour conseillés par les agences de santé sont de parfaits exemples à adopter. Santé Publique France ajoute également la consommation d’un féculent complet par jour (pâtes, riz, semoule) et des légumes secs deux fois dans la semaine (haricots, lentilles, pois chiches). Vous pouvez ajouter des céréales complètes, des baies, des légumes verts, des pistaches et du houmous, conseille la spécialiste.

Des probiotiques contre les inflammations

Enfin, les probiotiques sont efficaces pour l’intestin, tandis qu’ils ont un effet anti-inflammatoire à différent niveau : l’immunité, la digestion, le diabète, l’excès de cholestérol ou encore les douleurs articulaires. Pour en bénéficier, vous pouvez consommer de la choucroute, du kéfir, du kimchi, du kombucha ou du miso.

Le mieux reste de varier son alimentation en incluant ces aliments dans vos repas au quotidien.