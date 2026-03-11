Qu'est-ce que le «syndrome de l'objet brillant» qui touche de nombreux travailleurs ?

Au fil des années, le bien-être au travail est devenu un sujet important. Voici un phénomène méconnu qui peut toucher les employés, au risque de les mener tout droit vers le burn-out.

Un syndrôme méconnu qui touche les travailleurs

Il est un phénomène méconnu au travail qui peut avoir des conséquences néfastes sur un individu. Nos confrères de L’Internaute attirent l’attention sur le « syndrome de l’objet brillant. » De par son appellation, le syndrôme semble positif. Pourtant, il peut mener au burn-out.

Le syndrome de l’objet brillant caractérise la tendance à être attiré sans arrêt par la nouveauté, une opportunité salvatrice et prometteuse. La psychologue Bénédicte Pichard précise à nos confrères que certaines professions sont plus touchées que d’autres. Parmi elles, les professions indépendantes, les coachs et les thérapeutes.

« Il y a toujours de nouveaux discours, de nouvelles tendances autour de ces professions, il est facile d'être tenté par un changement de pratique dès que des difficultés ou de l'ennui s'installent », poursuit la spécialiste.

Un syndrôme déclenché par un comportement précis

Crédit photo : Ridofranz/ iStock

Les personnes atteintes du syndrome de l’objet brillant sont donc motivées par de nouveaux défis qui les excitent. Elles espèrent ainsi récolter de la gratification. Cependant, c’est là que tout peut basculer. La psychologue explique que la joie provoquée par cette envie de changement est de courte durée. Une fois retombée, elle laisse place à l’ennui et c’est là que surviennent les problèmes. Le même schéma se recrée ensuite avec la même finalité.

Ce comportement peut être déclenché par n’importe quoi : une tendance sur les réseaux sociaux, une idée, une simple conversation. C’est tout ce qu’il suffit à une personne pour se lancer dans de nouveaux projets… qui n’aboutiront pas au final. Se crée alors un cercle vicieux : la confiance régresse, le moral aussi, entraînant l’envie grandissante de changement. Puis, le phénomène se répète. Selon Bénédicte Pichard, il y a une raison derrière ce phénomène :

« Les gens qui ne se connaissent pas personnellement, leurs passions, leurs valeurs ont tendance à être plus sensibles et malléables aux chants des sirènes qui pourraient attirer leur attention et les détourner de leur chemin actuel comme la célébrité ou l'argent… C'est comme un papillon vers la lumière. »

Pour éviter de s’éparpiller, le mieux resterait donc de bien se connaître. Et paradoxalement, le syndrome de l’objet brillant peut permettre une meilleure connaissance de soi. Les différentes expériences professionnelles permettent d’en apprendre plus sur ce que l’on aime ou non et ainsi nous aider à nous orienter vers un emploi qui nous convient et nous épanouit. Cette curiosité est d’ailleurs encouragée dans les métiers créatifs.