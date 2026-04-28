Qu'est-ce que le « permis fantôme », dont sont victimes de nombreux conducteurs sans le savoir

Sans même s’en douter, de nombreux conducteurs en France roulent avec un «permis fantôme» depuis des années. Vous pourriez être concerné(e).

Et si votre permis n’était tout simplement pas enregistré ? Philippe, qui vit dans le Finistère, en Bretagne, en a fait l’expérience.

Une amende pour excès de vitesse révèle une découverte inattendue

Titulaire du permis de conduire depuis 1978, cet homme de 67 ans a découvert à l’été 2024 que son permis n’existait pas, en cherchant à régler une amende pour excès de vitesse, selon Ouest-France.

L’homme a alors fait une découverte étonnante : s’il avait bien reçu la contravention, son solde de points était introuvable.

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Face à cette situation, le Breton a mené l’enquête. Résultat : il a constaté que son permis n’existait pas sur le site de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés).

« Aucune trace de mon permis dans les fichiers », raconte le sexagénaire au quotidien régional.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Un retour dans le temps s’impose pour comprendre ce couac.

Le « permis fantôme » est dû à un couac

Lorsque Philippe a décroché son « papier rose », un problème de numérisation s’est produit lors de son enregistrement dans le fichier national.

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Depuis cet incident, ce conducteur circule avec ce que l’on appelle un « permis fantôme». Il attend désormais une régularisation afin de pouvoir reprendre la route en règle.



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Philippe n’est pas un cas isolé. Ce dysfonctionnement administratif touche principalement les permis les plus anciens.

Selon le magazine spécialisé Auto Plus, la numérisation systématique de ces documents a débuté au milieu des années 1990. Certains « permis délivrés avant cette période n’ont tout simplement jamais été intégrés dans les bases modernes », détaillent nos confrères.

De son côté, l’organisme reconnaît que ces situations restent « assez rares ».

Comment y remédier ?

Pour éviter toute mauvaise surprise lors d’un contrôle routier, il est possible de vérifier en ligne l’enregistrement de son titre.

Pour cela, il suffit de se rendre sur la plateforme MesPointsPermis, le site officiel qui permet de consulter son solde de points et de télécharger son attestation de droits à conduire (ADCS).

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Si celui-ci n’apparaît pas, cela signifie probablement que vous êtes en possession d’un « permis fantôme ». Pour pallier ce problème, il est recommandé de rassembler des preuves de l’obtention de votre permis, comme une copie de votre titre ou une attestation d’auto-école.

Une fois cette étape terminée, vous pourrez alors vous tourner vers les autorités compétentes pour régulariser la situation.