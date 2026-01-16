« Majestueux ! » : ce film polonais poignant touche les spectateurs Netflix en plein coeur

Un drame historique méconnu fait un carton sur Netflix. C’est l’occasion de le découvrir et de se laisser porter par un joli moment de cinéma.

Avoir Netflix, c’est aussi l’occasion de découvrir des films à côté desquels on serait passé. Récemment, nous vous parlions de cette mini-série qui vient de sortir et qui fait un carton avec Jon Bernthal sur la plateforme. Pourquoi ne pas donner sa chance à un film polonais ?

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut découvrir des longs-métrages provenant du pays de Frédéric Chopin. Alors quand on apprend que ce film en question fait un carton et émeut les internautes, il n’y a plus de question à se poser.

Crédit photo : Netflix

Le film en question s’appelle Le Remède à l’oubli. Il est sorti pour la première fois en 2023 sur Netflix et a marqué les internautes : « Rafał Wilczur, professeur de chirurgie respecté, est victime d'une agression et perd la mémoire suite à ses blessures, alors que sa femme vient de le quitter », indique le synopsis d’Allociné.

Des spectateurs sous le charme du "Remède à l’oubli" sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Le Remède à l'oubli est la troisième adaptation cinématographique du roman Znachor écrit par Tadeusz Dołęga-Mostowicz et publié en 1937 De la photographie à la réalisation en passant par le jeu des acteurs, tout a plu aux spectateurs Netflix.

D’ailleurs, à sa sortie, Le Remède à l’oubli a intégré la quatrième place du Top 10 de Netflix, devenant l’un des films les plus regardés dans le monde à cette époque. Cinq semaines après sa sortie, le film faisait partie du Top 10 des films non-anglophones les plus vus sur la planète, prouvant sa popularité auprès du public. Ces derniers ne tarissent pas d’éloges sur le film :

« Je n’ai pas vu passer les 2h20 de l’œuvre. Une fin bouleversante qui finit par emporter l’adhésion totale » ; « Il y a bien longtemps que j'avais pas vu un aussi joli film » ; « Acteurs sublimes. Beaucoup d'émotions et d'humanisme. Simplement un chef d'œuvre » ; « Excellent film, j'ai passé un super moment » ; « Majestueux ! D'une grande beauté ! », s’enthousiasment les internautes sur Allociné.

Vous l’aurez compris, les spectateurs restent difficilement insensibles devant Le Remède à l’oubli. Alors, ruez-vous sans plus attendre sur Netflix pour un grand moment d’émotion et de cinéma.