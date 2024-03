185 hommes et femmes posent nus pour une photo pas comme les autres à La Rochelle

Ils étaient 95 hommes et 90 femmes à s’être rassemblés pour une séance photo un peu particulière mais ô combien importante du côté de l'hôtel de ville de La Rochelle. Cette année, les femmes se sont joints aux hommes pour un même combat en posant nu.



Cette année encore, le mouvement Men cause Men, initié par Hugo Guérin, s’est réuni pour la bonne cause. Avec une petite nouveauté, la présence des femmes. Jusqu’à alors, seuls les hommes étaient conviés à cette séance photo. Depuis, ils ont été rejoints dans leur combat par des femmes.

Leur objectif : sensibiliser à la prévention des cancers : de la prostate chez les hommes et du sein chez les femmes. Pour cela, les deux groupes se sont donnés rendez-vous à l'hôtel de ville de La Rochelle.

Devant l’objectif de Sabrina Belly, ces messieurs ont fait tomber le bas et ces mesdames le haut pour une même message : « Parlons-en ».

Une photo dénudée pour un message ciblé

Bien plus qu’une photo qui fait parler, la séance dénudée vise à donner un conseil des plus importants. Si ces 185 personnes ont osé se dévêtir devant l’objectif alors vous pouvez vous aussi vous dévêtir dans le cabinet de votre médecin.

Le principe est d’inviter les hommes et les femmes à surmonter leur peur et leur angoisse de se retrouver à moitié nu(e)s devant un spécialiste en leur rappelant qu’ils font cela pour une chose bien plus importante : leur santé.

Le 3 mars dernier, des volontaires de tous âges ont donc accepté de poser pour Sabrina Belly et le mouvement Men cause Men. Afin de respecter, malgré tout, l’intimité et la pudeur de chacun, la photographe est parvenue à tirer deux clichés sobres mais efficaces pour transmettre un message. Une belle opération pour inviter le plus de monde possible au dépistage des cancers.