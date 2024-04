Des psychologues révèlent quel est l'âge idéal pour partir de chez ses parents

Quitter le foyer familial pour vivre en autonomie est une étape cruciale dans la vie d’un jeune adulte. Voici, selon l’avis de deux psychologues, l’âge idéal pour partir de chez ses parents.

Quand on est jeune, il arrive un moment où l’on doit penser à quitter le foyer familial pour vivre sa vie en autonomie. Ce départ peut être forcé quand on est amené à déménager dans une nouvelle ville pour faire ses études, ou simplement choisi lorsque l’on souhaite prendre son indépendance.

Dans tous les cas, partir de chez ses parents n’est jamais facile et cette étape est cruciale dans notre vie. Elle marque la fin de l’adolescence et le début de la vie d’adulte. En France, l’âge moyen du départ du foyer familial est de 22,7 ans chez les filles et 24,2 ans chez les garçons. Mais quel est l’âge idéal pour partir ?

Les signes révélateurs

Selon les psychologues Line Mourey et Aline Nativel Id Hammou, il existe des signes qui prouvent qu’il est temps de déménager.

“À partir d’un certain âge, des indices clairs apparaissent et montrent qu’il est temps de quitter le cocon familial. Quand, pour un jeune, il devient compliqué de s’adapter à un rythme de vie, de manger à des heures précises, de rendre des comptes sur ses sorties, autrement dit, de se plier aux règles de la maison, c’est qu’il est temps de mettre fin à la cohabitation”, estiment les psychologues.

Crédit photo : iStock

Si ces signes sont de plus en plus réguliers, il est d’autant plus urgent de prendre son envol car au fil du temps, ces différences pourraient générer des conflits au sein de la famille.

L’âge idéal pour partir

Selon les spécialistes, il n’est pas recommandé de quitter le foyer familial avant 18 ans. Cependant, il ne faut pas trop tarder non plus et trouver le juste milieu.

“À 16 ans, le jeune est encore dans l’illusion de sa capacité à mener une vie d’adulte. Partir tardivement peut avoir des conséquences sur la capacité à créer des liens sociaux avec autrui. Dans certains situations, cela peut même entraîner un état dépressif”, ont affirmé les psychologues.

En prenant en compte ces données, l’âge idéal pour partir de chez ses parents se situe entre 18 et 25 ans, selon les expériences de vie des enfants. En effet, si le jeune a été habitué à être autonome, il sera prêt à partir plus rapidement. À l’inverse, un enfant qui a été protégé par ses parents pourrait mettre plus de temps à quitter le foyer. Majoritairement, les psychologues estiment qu’un départ entre 23 et 25 ans est idéal car toutes les conditions sont réunies pour prendre son envol de manière saine et pérenne.