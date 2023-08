On connaît enfin le plat préféré des Français en 2023 et il détrône la raclette

Avez-vous une idée du plat préféré des Français cette année ? Le CSA vient tout juste de révéler les résultats de son sondage qui, de manière très surprenante, n’a pas couronné la pizza, le burger ou encore la délicieuse tartiflette.

Les Français invités à désigner leur plat préféré dans le cadre d’un sondage

Tous les ans, le CSA nous révèle quel est le plat préféré des Français. L’année dernière, le couscous était arrivé en tête du sondage. Et en 2021, la raclette s'était imposée. Mais en 2023, les goûts semblent avoir changé puisqu’il ne s’agit ni de fromage ni de semoule.

En outre, notre nouveau plat préféré est bien français. Si je vous dis qu’il s’invite souvent le dimanche midi sur nos tables, vous avez une idée ?

Le grand gagnant est...

Il s’agit de l’incontournable poulet-frites ! Si les Français l’aiment tant, c’est parce qu’il est très facile à préparer. D’autant qu’un poulet peut s’acheter, cuit et chaud. Ainsi, il ne reste plus qu’à faire cuire des frites surgelées ou à découper les pommes de terre soi-même. Dans tous les cas, c’est un régal pour toute la famille.

Le poulet, c’est même une tradition en France. Il fait partie des plats incontournables dans tous les foyers. Chacun déguste son morceau préféré : cuisse, aile ou blanc, il y en a pour tout le monde. Et quand il ne reste plus que les os, les enfants s’affrontent dans le fameux jeu du bréchet.

Chacun saisit une extrémité de l’os en forme de Y traditionnellement appelé “os de vœux” et se met à tirer. Le gagnant est celui qui conserve le plus gros morceau quand l’os se casse.

Des plats traditionnels dans ce top 10

Dans ce top 10, le couscous n’a pas trouvé de place. En revanche, la raclette s’est offert la deuxième marche du podium et précède la pizza qui arrive en troisième position.

Ce sondage réalisé par le CSA a montré que les Français apprécient toujours les plats traditionnels comme la blanquette, la choucroute, le cassoulet, le bœuf bourguignon ou encore la quiche lorraine. La paëlla fait également partie de nos dix plats préférés.

Les Français ont mêlé gourmandise et simplicité

Partant du principe que la France possède une gastronomie très riche et élaborée, on peut se demander pourquoi un mets aussi simple est devenu le plat préféré des Français. C’est très certainement parce qu’il s’agit d’une viande qui parvient à séduire toutes les papilles. Il en va de même pour les frites qui rassemblent beaucoup de gourmands.

De plus, même s’il n’est pas acheté cuit, le poulet est très facile à préparer. Il suffit de l’assaisonner avant de le laisser cuire tranquillement dans le four. Et c’est la même chose pour les frites qui s’adaptent à un second mode de cuisson : la friteuse.

Seul problème, ce plat s’avère plutôt calorique. D’autant plus si l’on ajoute des sauces mayonnaises et du ketchup. En conséquence, mieux vaut continuer à préparer ce mets très prisé une seule fois par semaine. Ainsi, vous ne vous lasserez jamais de ses saveurs !