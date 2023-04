Si vous mangez des frites, vous avez plus de risques de faire une dépression, selon cette étude

Selon une récente étude américaine, manger des frites augmenterait les risques d’anxiété et de dépression. La raison ? La présence d’acrylamide dans les aliments frits, qui entraînerait une inflammation du cerveau.

Les frites appartiennent aux aliments préférés des Français et pour cause : délicieusement salées, elles font partie de la nourriture réconfortante que nous adorons consommer pour nous faire plaisir. Cependant, les frites pourraient avoir des effets néfastes sur notre santé mentale.

Selon une récente étude publiée dans la revue scientifique américaine PNAS, manger des frites augmenterait le risque de dépression. Cette information concerne tous les aliments préparés à base de friture, qui auraient des effets négatifs sur notre moral. Quand on fait frire certains aliments riches en amidon, comme les pommes de terre, on formerait de l’acrylamide, une substance mauvaise pour notre moral.

“Une exposition à long terme à l’acrylamide induit des comportements anxieux et dépressifs via une neuro-inflammation médiée par le stress oxydatif”, peut-on lire dans l’étude.

L’impact des frites sur notre santé mentale

Pour mener cette étude, les chercheurs ont suivi 140 728 personnes pendant près de 11 ans. Cette étude de grande ampleur a révélé des résultats concluants. Selon les scientifiques, les personnes qui consomment régulièrement des frites seraient 12% plus anxieuses que les autres, et 7% plus dépressives. Les jeunes hommes seraient particulièrement touchés.

Cependant, ces résultats doivent être nuancés et nous devons nous poser des questions : qu’est-ce qui apparaît en premier ? La consommation de frites ou l’état dépressif ? Ce sont les interrogations soulevées par le Dr David Katz, un médecin extérieur à l'étude.

“L’étude pourrait tout aussi bien aller dans l’autre sens : les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression se tournent de plus en plus souvent vers des aliments réconfortants pour trouver un semblant de soulagement”, a-t-il indiqué.

Ne vous privez donc pas de frites pour autant et continuez à vous faire plaisir… avec modération !