Caféine et théine : quelles sont leurs différences et pourquoi vous devez surveiller votre consommation

Vous êtes-vous déjà demandé si la théine et la caféine présentaient des différences en termes d’effets sur l’organisme ? S’agit-il d’une seule et même molécule ? Si oui, pourquoi un thé et un café n’offrent pas le même regain d’énergie ?

Une seule et même molécule

Alors oui, la théine et la caféine sont une seule et même molécule. Appelé 1, 3, 7-triméthylxanthine, cet alcaloïde délivre un effet stimulant sur les systèmes nerveux et cardio-vasculaire.

Néanmoins, le thé et le café n’agissent pas de la même manière sur notre organisme. Notamment parce que la théine est libérée plus lentement que la caféine.

Pourquoi les effets sur l’organisme diffèrent ?

Si vous aimez le thé et le café, vous avez déjà dû remarquer que les effets stimulants de ces deux boissons sont différents. En effet, le café agit davantage comme un booster d’énergie car il contient quatre fois plus de cette fameuse molécule stimulante dans une tasse.

En outre, notre organisme n’assimile pas la théine et la caféine de la même manière. Lorsque vous buvez du café, la triméthylxanthine passe instantanément dans le sang tandis qu’avec le thé, on constate une assimilation beaucoup plus lente.

Ce ralentissement est dû au fait que la théine est associée aux tanins du thé. Ainsi, le café offre un regain d’énergie quasi instantané tandis que le thé délivre un effet stimulant limité et étendu sur plusieurs heures.

À savoir que nous ne sommes pas tous égaux face aux effets du stimulant présent dans le thé et le café. D’un métabolisme à l’autre, la sensibilité à la triméthylxanthine varie.

Le thé : un effet stimulant moins intense, mais prolongé

L’avantage du thé, c’est qu’il ne se contente pas de délivrer un effet stimulant durant plusieurs heures. Grâce à la théanine qu’il contient, il délivre également un effet relaxant. Et d’après les études scientifiques réalisées, cette molécule, inexistante dans le café, opère une action délassante sur le cerveau.

Ainsi, le thé est bel et bien en mesure de décupler l’énergie et la concentration, et ce durant plusieurs heures, mais sans énerver.

La caféine présente-t-elle un risque de dépendance ?

Si elle est consommée avec excès, la caféine peut présenter un risque de dépendance, d’après les médecins. Cette dépendance porte un nom : le caféinisme. Les personnes concernées ingèrent des doses très importantes de caféine chaque jour.

Si elles stoppent leur consommation du jour au lendemain, elles souffrent de symptômes particulièrement incommodants : maux de tête, nervosité, baisse d’énergie, irritabilité et difficultés d’endormissement. Heureusement, tous ces maux disparaissent au bout de deux jours.

À savoir que le stimulant présent dans le café et le thé se retrouve dans d’autres aliments et boissons. Parmi eux : le chocolat, certains sodas ou encore les boissons énergisantes. On retrouve même de la caféine dans des médicaments visant à lutter contre le rhume ou les céphalées.

Ainsi, on consomme parfois de la caféine sans le savoir. D’où les difficultés à surveiller cette consommation pour les personnes qui souhaitent se limiter. Et ce, dans le but de préserver leur organisme des effets indésirables de cette molécule.