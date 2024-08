Reliées par la tête, ces jumelles siamoises peuvent entendre les pensées et voir à travers les yeux d'une de l'autre

Âgées de 18 ans, Krista et Tatiana Hogan sont deux jumelles siamoises reliées à la tête. Une connexion qui serait même télépathique selon leurs mamans puisqu'elles seraient capables d’entendre les pensées de l’autre, et de voir à travers les yeux l’une de l’autre.

Bien qu’elle reste un mythe pour la communauté scientifique, la télépathie serait bien une réalité pour Krista et Tatiana Hogan. Ces deux sœurs siamoises sont nées à Vancouver en 2006 et elles sont craniopages, ce qui signifie qu’elles partagent un crâne et un cerveau.

Crédit : Facebook / Inseparable Ten Years Joined at the Head

Alors qu’on leur donnait très peu de chances de survie à leur naissance, elles sont aujourd’hui âgées de 18 ans, déjouant tous les pronostics médicaux. Pourtant, lorsqu’elles sont nées, l’option de les séparer avait été envisagée avant d’être rapidement balayée. En effet, une opération aurait pu s’avérer mortelle pour les deux fillettes.

Des soeurs siamoises télépathes

Leur particularité est qu’elles sont capables de partager leurs pensées l’une avec l’autre. Leur mère Felicia se réjouit de les voir grandir et être heureuse, tout étant fasciné par leur ce qui les relie :

“Elles peuvent s’asseoir là et ne rien se dire, et tout d’un coup, l’une d’elles surgit et prend quelque chose à manger pour l’autre. Il n’y a pas de mots entre elles, elles savent exactement ce que veut l’autre”.

Au-delà de se partager leurs pensées, la vision de l’une peut également être transmissible à l’autre. Leur tronc cérébral étant connecté, elles peuvent donc voir ce que l’autre voit. Les deux soeurs peuvent aussi contrôler les parties du corps de l’autre et de ressentir ce que l’autre ressent.

Crédit : Facebook / Inseparable Ten Years Joined at the Head

Dans un documentaire diffusé par CBS en 2017, leur mère Felicia a démontré ce lien unique en couvrant les yeux de Krista ou de Tatiana, en touchant l’autre jumelle, puis en demandant à celle qui avait les yeux fermés de dire où elle avait touché le corps de l’autre jumelle.