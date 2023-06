Sa femme le quitte parce qu'il est trop gros, sa vengeance est spectaculaire

Stephen Ringo s’est fait quitter par sa femme à cause de son poids. En obésité morbide, il s’est laissé aller pendant des années et sa femme a fini par demander le divorce. Cependant, il a su rebondir et sa vengeance est incroyable.

Certaines personnes se mettent en couple quand elles sont jeunes et sportives mais avec le temps, les kilos peuvent rapidement s’installer. C’est ce qui est arrivé à Stephen Ringo qui, après son mariage, a arrêté de prendre soin de son apparence et a pris énormément de poids.

Crédit photo : Stephen Ringo / SWNS

Devant l’obésité morbide de son mari, sa femme a jugé qu’il était devenu trop gros et pour cette raison, elle a décidé de le quitter. Elle n’était plus amoureuse de l’homme qu’elle avait épousé autrefois, qui était sportif et prenait soin de lui.

Il reprend sa vie en main

Après son divorce, Stephen ne s’est pas laissé aller et a décidé de reprendre sa vie en main. Cette étape douloureuse lui a fait prendre conscience de ses problèmes de santé et de poids.

“Mon poids a ruiné mon mariage, c’était le facteur le plus important, a-t-il confié. Ma relation avec ma femme s’est détériorée à mesure que mon poids augmentait. Mon poids m’empêchait de faire tant de choses. S’habiller le matin était difficile, je pouvais à peine mettre mes chaussettes. Je n’avais jamais préparé de repas et je mangeais habituellement au fast-food.”

Ainsi, Stephen a commencé à faire de l’exercice tous les jours et a changé radicalement ses habitudes alimentaires. Rapidement, des résultats visibles et impressionnants sont apparus.

Crédit photo : Stephen Ringo / SWNS

Aujourd’hui, Stephen est méconnaissable et sa métamorphose est spectaculaire. Désormais, il souhaite continuer de surveiller sa santé et envisage de retrouver l’amour. Il a compris qu’il ne devait plus se négliger et toujours faire des efforts pour plaire à sa nouvelle femme, mais surtout pour prendre soin de sa santé. Un parcours admirable et un bel exemple de détermination.