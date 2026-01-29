Mort de Jean Pormanove : on sait enfin de quoi est décédé le streamer

Ce mercredi 28 janvier, le parquet de Nice a révélé les causes du décès du streamer Jean Pormanove, alors que ses anciens compères Naruto et Safin ont été de nouveau placés en garde à vue.

Naruto et Safine sont-ils finalement responsables de la mort de Jean Pormanove ? Les deux streamers ont été placés en garde à vue ce mardi 27 janvier dans le cadre d'une enquête parrallèle au décès de Raphaël Graven, alias Jean Pormanove.

Naruto et Safine avaient déjà été placés en garde à vue au mois d’août dernier, quelques jours après le drame, mais avaient été relâchés par la justice. Les conclusions de l'autopsie avaient révélé, trois jours après sa mort, que "le décès n’a pas une origine traumatique et n’est pas en lien avec l’intervention d’un tiers".

En réalité, Naruto et Safine ont été placés en garde à vue à Nice pour des faits de "violences en réunion", "violences en réunion sur mineur" et "abus de faiblesse". Selon BFM TV, cette procédure ne concerne pas directement la mort de Jean Pormanove. Elle découlerait d’une enquête distincte ouverte dès décembre 2024 par le parquet de Nice.

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / Jean Pormanove

Au lendemain de ce nouveau placement en garde à vue, le parquet de Nice a révélé les causes réelles du décès de Jean Pormanove, survenu le 18 août. On apprend notamment qu’après des analyses toxicologiques et anatomopathologiques, l’expert a conclu que «le décès n’était pas d’origine toxique. »

Les problèmes de santé de Jean Pormanove

En revanche, ces analyses ont mis en évidence une « nette hyperthyroïdie » dont les conséquences pouvaient être graves.

« Cette analyse rejoignait les conclusions du médecin légiste quant aux conséquences de l’hyperthyroïdie susceptibles de provoquer des troubles cardiaques »

Crédit photo : Capture d'écran Kick / Jean Pormanove

Quant à l’analyse anatomo-pathologique, elle a permis aux experts de constater « des insuffisances respiratoires, des troubles circulatoires, une cardiopathie hypertrophique ainsi que des lésions en lien avec une hépatite chronique. »

Ainsi, le décès de Jean Pormanove est à lié à une « fonction cardio-vasculaire déficiente et instable. »

Naruto et Safine seront de leur côté, jugés à partir du 6 juillet prochain, au tribunal correctionnel de Nice. Ils seront jugés pour des violences infligées à Jean Pormanove ainsi qu’à l’encontre d’une seconde victime, Stéphane G., ou encore d’un mineur « jeté sur Raphaël Graven dans le cadre d’un combat de catch ».