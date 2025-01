Sans diplôme, elle gagne plus de 10 000 € par mois sans bouger de chez elle

À 33 ans, Shanelle Gibson semble avoir trouvé le job de rêve, et ce sans aucun diplôme. L’Américaine travaille depuis chez elle et gagne près de 10 000 euros par mois.

Dans la vie, il est important de faire un travail qui nous plaît. Pour certaines personnes, il est indispensable de travailler en plein air ou de voir du monde tous les jours. D’autres préfèrent le confort de leur foyer et n’ont pas besoin de sortir voir du monde pour être heureuses. C’est le cas de Shanelle Gibson, une Américaine qui a trouvé sa voie.

Shanelle n’a aucun diplôme en poche puisqu’elle a arrêté l’université au bout d’un an. Pour gagner de l’argent, elle a multiplié les petits boulots en travaillant en garderie, dans une pizzeria ou encore dans des entrepôts pour trier des vêtements, jusqu’à ce qu’elle ait une révélation.

“J’ai eu un moment de révélation, j’ai regardé autour de moi ces montagnes de cartons et ces gens fatigués qui travaillaient à mes côtés et je me suis dit : “Je ne devrais pas être ici, j’ai l’impression que je suis destinée à autre chose que ce travail au salaire minimum. Je ne suis pas heureuse là-dedans.” Cela m’a poussée à arrêter et à commencer à postuler partout”, a-t-elle expliqué à L’Internaute .

Ainsi, Shanelle a publié son CV sur internet et a été contactée par un responsable de Parkingsoft, une start-up de logiciel de gestion de stationnement. Elle a rapidement fait ses preuves et a été promue analyste du support client, ce qui lui a donné de l’expérience dans le secteur du digital.

Par la suite, elle a postulé à d’autres offres d’emploi avant d’apprendre l’existence du rôle de Scrum Master, sur le coaching des équipes dans le cadre de projets digitaux. Comme un coach, le Scrum Master gère une équipe et aide chaque membre à franchir les obstacles qu'il pourrait rencontrer dans son projet en trouvant des solutions. En 2021, Shanelle a passé une certification dans ce domaine. Aujourd’hui, à 33 ans, elle est Scrum Master principale dans une entreprise de soins de santé. En travaillant depuis chez elle, de 9h à 17h, elle gagne plus de 10 000 euros par mois.

“Je savais que j’étais capable et travailleuse, mais la société nous dit qu’il faut un diplôme universitaire pour décrocher un emploi bien rémunéré. Le fait d’atteindre ce cap m’a aidé à comprendre qu’il n’existe pas de formule magique pour gagner un salaire à six chiffres, c’est à vous de décider à quel point vous êtes prêt à travailler dur pour atteindre cet objectif et ne pas vous laisser limiter par une exigence de diplôme. Que vous réussissiez ou non à l’université ne définit pas qui vous êtes en tant que personne. Vous pouvez lire des livres et participer à des formations en ligne. Il existe de nombreuses façons d’améliorer vos compétences. Quel que soit votre objectif, si vous avez la bonne attitude et que vous vous investissez, vous y parviendrez”, a expliqué Shanelle à Black Enterprise.