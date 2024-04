Seules peu de personnes savent résoudre cette énigme mathématique simple, mais retorse

On a trouvé l’énigme parfaite pour les amoureux des maths et de géométrie. Pour autant, tout le monde peut la résoudre, à condition de réfléchir de la bonne façon. Y arriverez-vous ? Faites le test.

On raffole tous ou presque des énigmes et casse-têtes. Énigmes visuelles ou énigmes mathématiques, le principe est de faire travailler ses méninges ou ses yeux de la façon la plus ludique qui soit. Et certaines énigmes demandent un peu plus de réflexion que d’autres.

Pour l'énigme que nous vous proposons aujourd’hui, inutile d’être un as des mathématiques. D’ailleurs, votre sens de l’observation pourrait même vous aider, vous verrez. Nous n’en dirons pas plus mais ce petit test est à la portée de tous. Y compris ceux qui sont allergiques aux chiffres et aux maths !

Vous êtes prêt à tenter le pari que vous allez vous prendre au jeu. Vous ne quitterez pas cette énigme tant que vous ne l’aurez pas résolue.

Des triangles et des chiffres

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, trois triangles sont présentés. Sur les trois sommets de chaque triangle se trouvent des chiffres. Vous constaterez que seuls les deux premiers triangles possèdent un chiffre en leur centre. Le nombre à l’intérieur du troisième triangle reste donc à trouver.

Votre mission, vous l’aurez compris, est de trouver le chiffre exact manquant dans la troisième forme géométrique. Vous avez tous les éléments en main pour mener à bien votre mission.

Pas de panique, puisque cette énigme ne requiert pas de temps imparti. En revanche, si vous trouvez que le test est beaucoup trop simple pour vous ou tout autre férus de mathématiques, vous pouvez très bien ajouter une contrainte. Disons, un temps limité à 10 secondes.

Alors, vous êtes prêt ? Choisissez la formule qui vous convient (avec ou sans contrainte) et lancez-vous ! On vous livre la réponse en dessous de l'image.

Crédit photo : Sympa

On vous révèle la solution de l'énigme

La formule est assez simple puisqu’il suffit d’additionner les chiffres du haut et de droite puis de soustraire leur résultat au chiffre de gauche. Le chiffre trouvé est alors celui qui trône au centre du triangle. 4+6=10 puis 10-3=7.

Crédit photo : Sympa

Alors, aviez-vous trouvé la solution ?