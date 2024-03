Sauter ce repas augmenterait les risques de développer des problèmes de santé, selon une étude

Selon une étude, ne pas prendre ce repas pourrait avoir des répercussions sur votre santé globale. On vous explique.

Lorsque l’on parle d’alimentation, il est important d’écouter son corps en trouvant l’équilibre entre ce dont notre organisme a besoin et nos envies. Bien sûr, pour une alimentation saine et équilibrée, on évite de se jeter sur des produits transformés ou trop sucrés. Mais saviez-vous que sauter un repas précis pouvait augmenter les risques de développement de maladies ?



Le repas à ne surtout pas sauter est…

Selon une récente étude menée par l'American Heart Association, aux États-Unis, sur plus de 20 000 participants adultes, sauter un type de repas n’aurait rien de bon pour le corps. Comme le précise le rapport, les personnes qui ne prendraient pas de petits-déjeuners pourraient développer un plus grand risque de problèmes de santé.

Pour obtenir ce constat, l’étude a analysé les réponses à un questionnaire donné aux participants concernant leurs habitudes alimentaires. Et les résultats sont impressionnants : les personnes qui consommaient leur nourriture sur une période de huit heures ou moins par jour, avaient un risque de "91% plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire". Oui, vous avez bien lu. En clair, les personnes qui jeûneraient de 20h à 12h le lendemain, auraient plus de risques de tomber malades.



Le constat des chercheurs

L’un des chercheurs, Christopher D. Gardner, a déclaré : “Nous avons été surpris de constater que les personnes qui suivaient un horaire de repas limité dans le temps étaient plus susceptibles de mourir d'une maladie cardiovasculaire”, avant d’ajouter : “Même si ce type de régime est populaire en raison de ses avantages potentiels à court terme, notre recherche montre clairement que, par rapport à une durée de repas typique de 12 à 16 heures par jour, une durée de repas plus courte n'est pas associée à une vie plus longue.” Cela a le mérite d’être clair.

À en croire cette étude, le petit-déjeuner serait donc bel et bien le repas le plus important de la journée. Alors, prêt à ne plus le sauter ?