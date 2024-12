Savez-vous ce qu'est le «ick», ce phénomène répandu qui peut briser des relations ?

Vous avez rencontré quelqu’un, tout se passe bien quand tout à coup, cette personne fait quelque chose qui vous dégoûte et le désir disparaît. C’est ce qu’on appelle le “ick”.

Quand on rencontre quelqu’un, nous faisons des efforts pour paraître sous notre meilleur jour et lui plaire. Lors d’une rencontre, chaque geste et chaque mot est passé au crible pour savoir si cette personne est faite pour nous ou non. Si certaines personnes s’entendent très bien dès le premier rendez-vous, il se peut que tout ne se passe pas comme prévu.

Crédit photo : iStock

En effet, il arrive de temps en temps que le désir amoureux naissant se transforme subitement en dégoût, à cause d'un détail. Une particularité que l’on appelle le “ick” et qui peut briser des couples. On vous explique de quoi il s’agit.

Quand le désir devient dégoût

Dans certains cas, une caractéristique physique, une attitude, un geste ou un mot peut tout faire basculer lors d’un rendez-vous. Imaginez : vous avez rencontré quelqu’un, tout se passe bien quand tout à coup, la personne avec qui vous êtes fait quelque chose que vous ne supportez pas et qui vous dégoûte immédiatement. C’est ce qu’on appelle le “ick”.

Crédit photo : iStock

Ainsi, comme l'explique Slate, le désir amoureux va s’écrouler et se transformer en dégoût. Pour donner quelques exemples, nous pouvons être repoussé par des détails physiques comme des boutons ou des ongles sales. Certaines personnes ne supportent pas d’apprendre que leur compagnon fume, ce qui va leur inspirer du dégoût. La mauvaise haleine et la mauvaise hygiène bucco-dentaire peuvent également repousser les autres. Enfin, une forte pilosité, le fait de se moucher très fort ou de faire du bruit en mangeant peuvent être un tue-l’amour. C'est ce qu'a vécu cet homme dégoûté par les poils de sa femme.

Si le “ick” peut poser quelques problèmes dans une relation, il peut également être bénéfique. Si la personne que nous fréquentons commence à nous déplaire, cela peut nous permettre de détecter des “red flags”, des comportements toxiques, et de nous protéger à l’avenir.