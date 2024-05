« C'est dégoûtant » : répugné par les poils de sa femme, il ne veut plus coucher avec elle mais n'ose pas lui dire

L’époux est désemparé depuis que sa femme assume sa pilosité au quotidien. Il demande conseil auprès d’une experte.

Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes assument leur corps et notamment, leur pilosité. C’est ainsi le cas de l’influenceuse Orim dont nous vous parlions il y a quelques mois mais pour une raison bien différente. Des femmes de tous âges font fi des normes sociétales liées au physique pour s’affirmer et se sentir libres. Sauf que cette démarche ne plaît pas toujours.

Un homme marié a partagé son ressenti sur cette pratique que sa femme a depuis peu adoptée. Celui qui a souhaité rester anonyme s’est adressé à Jane Green, une célèbre auteure de romans dans les pays anglophones, qui dispense ses conseils aux internautes sur des sujets du quotidien pour le Daily Mail.

« Il y a quelques mois, elle est tombée sur TikTok sur toutes ces femmes qui “abandonnent leurs rasoirs” et “adoptent leurs poils naturels”, et cela l'a poussé à faire de même. Elle a dit qu'elle a passé trop de temps à insister sur le moindre poil sur les jambes et sous les aisselles et a décidé qu'elle ne voulait plus se donner la peine de se raser », écrit l’époux.

Si cet homme a, au départ, accepté la décision de sa femme, il reconnaît désormais être « dégouté » par sa pilosité.

Trouver des compromis dans le couple

« Ma femme a adopté une nouvelle “mode” dégoûtante – si c'est le bon mot – et cela me dissuade complètement de vouloir coucher avec elle », poursuit l’époux. Il dit comprendre que chacun puisse faire ce qu’il veut de son corps, mais admet avoir du mal avec cette pilosité apparente.

« Je sais que cela semble sexiste ou misogyne ou peu importe comment vous voulez l'appeler, mais je ne trouve simplement pas ça attrayant du tout. Je pense que c'est dégoûtant ». Petit problème, l’homme n’arrive plus à faire semblant de ne pas être répugné mais ne sait pas comment le dire à sa femme.

Crédit photo : monkeybusinessimages/ iStock

« Peu importe la situation de ses poils, je l'aime toujours, c'est juste… que l'attirance, que je ressentais autrefois pour elle, a en quelque sorte disparu depuis que ses poils sont apparents », conclut-il avant de demander conseil à l’auteure.

Ce genre de sujet est un peu délicat à aborder avec la personne qui partage sa vie. Jane Green le comprend mais rappelle que le mariage est un compromis. Selon elle, il faut en parler : « Je pense que vous pouvez dire tout ce que vous avez dit ci-dessus à votre femme. Vous l'aimez, quelle que soit la situation de sa pilosité, mais vous vous sentez moins attiré par les poils ».

Pour l’auteure, il s’agit d’être honnête lors de la discussion avec son/ sa partenaire : « Expliquez à quel point cela est déroutant et peut-être comment vous savez que vous n'avez pas le droit de lui dire quoi faire et ce qu'elle pense ».

Selon l’auteure, si l’épouse tient à son mariage, elle sera décidée à trouver un compromis.