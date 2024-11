Selon ce psychologue, ce détail anodin prouve vous avez eu une enfance difficile

Dans la revue Psychology Today, un psychologue pointe du doigt un signe révélateur qui se manifeste chez les personnes ayant vécu une enfance difficile.

Lorsque les enfants deviennent adultes, ils peuvent développer des difficultés dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle mais aussi dans leurs relations amoureuses. Ces difficultés sont généralement le fruit d’une enfance difficile marquée par des mauvais parents ou des parents absents.

Le psychologue Seth J. Gilihan a publié un article dans la revue Psychology Today, mettant en lumière les conséquences compliquées générées par une enfance difficile :

Crédit photo : iStock

Selon lui, il existe notamment un phénomène très révélateur d’une enfance difficile. Un comportement qui peut paraître anodin mais qui, en réalité, signifie beaucoup de choses.

En effet, le psychologue révèle que si vous êtes facilement surpris par rapport aux choses qui vous arrivent, une enfance difficile en est certainement la raison :

“Le stress et les traumatismes de votre enfance ont peut-être rendu votre système nerveux extrêmement sensible aux agressions extérieures. Votre axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) travaille peut-être à plein régime pour inonder votre organisme de cortisol et d’autres hormones du stress et vous avez l’impression d’être toujours sur les nerfs et assiégé”.