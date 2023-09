La chienne de thérapie de cet homme fait des miracles auprès des personnes malades

Grâce à plusieurs études et expériences, nous savons aujourd'hui que les animaux peuvent venir en aide aux personnes malades ou malheureuses. Cet homme l'a bien compris et s'emploie à faire le bonheur des autres avec sa chienne très affectueuse.

Sandi intervient régulièrement auprès des personnes hospitalisées

Au contact des personnes âgées et handicapées, Sandi fait de véritables miracles. Toutes les semaines, son maître, Alistair King, l'amène auprès des pensionnaires d'hospices, de maisons de retraite ou encore dans des établissements accueillant des adultes et des enfants handicapés.

Car avant d'être un animal de compagnie, ce golden retriever est un chien de thérapie. Il peut donc intervenir auprès des personnes souffrantes pour leur apporter du réconfort.

Son maître a fondé une association pour venir en aide aux personnes âgées et handicapées

Lorsqu'il a pris sa retraite, Alistair King a découvert que les chiens pouvaient apporter beaucoup plus qu'une simple compagnie aux humains. Ainsi, il a fondé une association dans le seul but d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et âgées. Et ce, grâce aux pouvoirs des chiens de thérapie.

Et c'est à Belfast, en Irlande du Nord, que les deux compagnons se dévouent à cette cause honorable.

Un chien de thérapie qui révolutionne la vie des patients

Chaque semaine, Sandi vient au contact de tous ceux qui apprécient sa compagnie pour leur offrir bien plus qu'un regard attentionné. Et ce, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Car cette chienne ne se contente pas de leur témoigner son affection. Elle aide petits et grands à se sentir mieux en leur offrant un sentiment de normalité et en soulageant leurs angoisses. Cette visite est une véritable échappatoire pour ces personnes en proie à des problèmes de santé, mais surtout au stress et à la souffrance.

Ravi de pouvoir aider et réconforter ces patients, Alistair King a expliqué aux journalistes de The Independent que sa chienne de thérapie parvient à établir une sorte de communication avec ces gens. "Elle a le don de les regarder droit dans les yeux, de leur donner la patte et de les serrer dans ses bras." a-t-il ajouté.

Très affectueuse, Sandi semble prendre beaucoup de plaisir à réconforter les personnes qui en ont besoin. Grâce à son tempérament, elle fait une chienne de thérapie idéale. Une chose est sûre, cet animal philanthrope a trouvé sa voie et ce ne sont pas ses patients qui diront le contraire. Car chacun d'eux profite d'un grand moment de bonheur lors de sa visite. Et ces instants sont très précieux pour ces personnes qui voient leur quotidien rythmé par les traitements médicaux et les visites des infirmières.

Également interrogée par le journal britannique, la responsable d'un hospice de Belfast a mis en avant tous les bienfaits d'une telle initiative. Grâce à des chiens comme Sandi, les patients goûtent à des moments de détente et se reconnectent avec le monde réel. Leur anxiété, mais aussi leur solitude se voient apaisées. Par ailleurs, les personnes en fin de vie apprécient particulièrement ces échanges affectueux qui profitent également à leurs proches. Car les chiens de thérapie parviennent à créer un climat plus serein et rassurant.