Voici le surnom à donner à votre moitié pour faire durer votre relation, selon une étude

Se donner un surnom en particulier serait-il la clé d’une relation qui dure ? À en croire cette étude menée par Superdrug Online Doctor : c’est le cas.

Les surnoms de couple, comme “mon amour,” mon bébé”, “chéri” ou “mon cœur” vous font grincer des dents ? Pourtant, ces surnoms mielleux peuvent avoir un impact très positif sur une relation amoureuse.



Crédit : IStock

Un surnom qui en dit long ?

Selon une étude menée par Superdrug Online Doctor se donner des petits noms lorsque l’on est en couple, permettrait d’augmenter de 9% l’épanouissement et le bonheur dans sa relation. Parmi les surnoms les plus utilisés et qui provoquent un impact très positif, on retrouve à 93% et en tête de liste “mon amour” et “mon chéri”. Par ailleurs, ces surnoms sont également les préférés des Français et les plus utilisés.

Crédit : IStock

Comme l’indiquent de nombreux thérapeutes et le rapporte Auféminin, ces surnoms sont des gestes d’affection qui permettent de montrer son affection à sa moitié. D’autres affirment que cela leur permet de “marquer leur territoire”, ou encore “d’officialiser leur amour”. En clair, appeler son/sa partenaire avec ce surnom permettrait de renforcer considérablement les liens dans la relation. Alors, qu’en pensez-vous ?



Crédit : IStock