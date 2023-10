Les enfants jouent de moins en moins et cela impacte leur développement

D’après une étude, les enfants joueraient de moins en moins et se tourneraient davantage vers le numérique plutôt que les jeux traditionnels. Pourtant, le jeu est essentiel au bon développement et à l’apprentissage des enfants.

Quel que soit notre âge, jouer est très important dans notre développement, et encore plus chez les enfants. Cependant, ces derniers joueraient moins qu’avant, et ce manquement aurait des conséquences sur leur développement.

D’après une étude, les enfants jouent en moyenne seulement une heure et demie par jour. En plus de cela, ils arrêtent de plus en plus tôt de jouer avec des jouets classiques et se tournent davantage vers les appareils numériques comme les tablettes, les téléphones portables, les ordinateurs et la télévision.

L’importance du jeu chez les enfants

La diminution du temps de jeu n’est pas sans conséquence car ce dernier est très important dans le développement de l’enfant. Quand ils jouent, les enfants apprennent à gérer leurs émotions et à contrôler leur attention. Ils apprennent également à parler et à s’intégrer dans le monde des adultes. Le jeu participe à l’évolution du système nerveux, favorise l’équilibre et le contrôle musculaire et développe la créativité.

Les jeux physiques, où les enfants sautent, courent et grimpent, améliorent la motricité. Quand les bébés jouent avec des objets, cela leur permet d’apprendre à attraper, trier et classer les éléments qu’ils voient. Le dessin, la musique, la lecture encouragent leur réflexion tandis que le découpage et le coloriage améliorent leur motricité fine. Enfin, les jeux de plein-air, comme le cache-cache, aident les enfants à comprendre les règles de la vie sociale et le partage.

Quels impacts sur les enfants ?

En plus de participer à leur développement cognitif, le jeu a un effet bénéfique sur la santé mentale et physique des enfants car il réduit le stress, aide à résoudre des problèmes et favorise l’interaction sociale. Ainsi, les enfants qui jouent moins pouraient souffrir d'anxiété, de dépression, d'agressivité et de troubles du sommeil.

Si le temps de jeu diminue, le développement et l’apprentissage de l’enfant pourraient être affectés. En jouant, l'enfant prend des décisions et résout des problèmes sans l'aide d'un adulte, ce qui lui permet de développer son autonomie. S'il joue moins, il pourrait avoir du mal à se détacher de ses parents en grandissant, ce qui entraînerait une insécurité et une forme de dépendance.

Comme le jeu aide au développement des compétences sociales, un enfant qui joue moins pourrait être timide, renfermé sur lui-même et individualiste. Il serait également plus sujet à avoir un mauvais caractère car en jouant, l'enfant libère ses tensions et se défoule. Le bien-être, la sociabilité et la gestion des émotions de l'enfant pourraient donc en pâtir.