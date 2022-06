Top 50 des meilleures devinettes pour enfants

Lors des fêtes d’anniversaire ou les sorties, les blagues et les devinettes font partie des jeux pour amuser les enfants. Voici 50 idées de devinettes pour enfants.

Devinettes et blagues pour les enfants de 5 à 6 ans

Un enfant de 5 à 6 ans commence à prendre goût aux devinettes. Même s’il ou elle ne trouve pas les réponses ou su’il ou elle n’est pas encore en âge de comprendre les énigmes, vous pouvez commencer à titiller sa curiosité avec des questions faciles. Le plus important est que l’enfant commence à comprendre le fonctionnement des jeux de mots et des rébus qui vont devenir plus clairs au fur et à mesure qu’il ou elle grandit. Les 4, 5 et 6 ans vont surtout trouver drôles les blagues et énigmes sur les objets et évènements qu’ils voient dans leur environnement comme les devinettes sur les animaux et la nourriture. Voici 10 devinettes teintées d'humour que votre enfant trouvera drôles ou étonnantes.

1/ Devinette: Qu'est-ce qui se trouve à la fois dans la mer et dans le ciel ?

Réponse: Une étoile.

2/ Devinette: Quel est le pain préféré du magicien ?

Réponse: La baguette.

3/ Devinette: Deux pommes de terre se promènent sur un trottoir. Une pomme de terre se fait écraser, que dit la deuxième pomme de terre ?

Réponse: Oh purée !

4/ Devinette: Combien de temps peut vivre une souris ?

Réponse: Cela dépend des chats !

5/ Devinette: Qu’est-ce qui n’a ni pattes, ni ailes, ni yeux, ni mains, qui ne rampe pas, qui ne nage pas, mais qui s’enfuit dès qu’on le touche ?

Réponse: Le savon.

6/ Devinette: Qu’est-ce qui est vert qui monte et qui descend ?

Réponse: Un haricot vert dans un ascenseur.

7/ Devinette: Mr et Mme Pard ont un fils, comment s’appelle-t-il ?

Réponse: Léo (léo-pard léopard)

8/ Devinette: Que dit un citron policier à un voleur ?

Réponse: Plus un zeste.

9/ Devinette: Qu’est-ce qui est jaune et qui court très vite ?

Réponse: Un citron pressé !

10/ Devinette: Quelle fée est redoutée par les enfants ??

Réponse: La fée C !

Les charades et devinettes drôles pour enfants de 6 à 9 ans

Vers l’âge de 6 à 9 ans, les enfants adorent les blagues et les devinettes qui font rire, tout comme ils adorent les chasses au trésor. Ils peuvent même vous demander de leur raconter des histoires drôles ou de leur faire des devinettes. Vous avez donc intérêt à connaitre quelques blagues de Toto et quelques jeux de mots compréhensibles pour les enfants. Voici quelques idées de devinettes à faire lors de vos activités récréatives.

11/ Devinette: Qu’est-ce qu’une douche sans eau ?

Réponse: Une duche ! (Douche sans “o”)

12/ Devinette: Qui suis-je? Je fais le tour du monde en restant dans mon coin.

Réponse : Le timbre.

13/ Devinette: Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion ?

Réponse: Le chewing-gum colle et l’avion décolle

14/ Devinette: Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la forêt ?

Réponse : un yaourt nature.

15/ Devinette: Quand je suis sale, je suis blanc et quand je suis propre je suis noir. Qui suis- je ?

Réponse: Le tableau d'école.

16/ Devinette: Qu'est-ce qui a des dents, mais qui ne mange pas.

Réponse: Un peigne.

17/ Devinette: Quel est l’ami qu’on ne peut pas supporter ?

Réponse: La migraine (l’ami graine).

18/ Devinette: Un pou et une fourmi font la course. Lequel va arriver le premier ?

Réponse : Le pou, car il est toujours en tête.

19/ Devinette: J’ai un chapeau, mais pas de tête. J’ai un pied, mais pas de chaussures. Qui suis-je ?

Réponse : Un champignon

20/ Devinette: Je donne l'heure et on me donne un nom d'oiseau. Qui suis-je ?

Réponse : Le coucou.

Devinettes drôles pour les enfants de 10 ans

Les enfants de 10 ans savent bien lire et comprennent mieux les blagues et les jeux de mots. De plus, ils commencent à aimer le sarcasme et les jeux de rébus. Pour leur faire travailler les méninges tout en les amusant, voici quelques idées de devinette à faire lors des fêtes d’anniversaire ou les petites balades en voiture.

21/ Devinette: Je commence la nuit et je termine le matin, qui suis-je ?

Réponse : la lettre « N ».

23/ Devinette: Qu'est-ce qu'un hippopotame qui fait du camping ?

Réponse : Un hippocampe.

24/ Devinette: De quelle monnaie se servent les poissons?

Réponse: Les sous-marins.

25/ Devinette: Comment appelle-t-on un dinosaure aveugle ?

Réponse : Un mirosaure.

26/ Devinette: Je transforme une plante en une planète. Qui suis-je ?

Réponse : La lettre « è »

27/ Devinette: Il y a trois oiseaux sur une branche, l’un a été mangé par un chat, combien d’oiseaux reste-t-il sur la branche ?

Réponse : Aucun, car ils se sont tous enfuis!

28/ Devinette: Dans une maison verte, il y a une maison jaune. Dans la maison jaune, il y a une maison brune. Dans la maison brune, il y a une maison blanche. Dans la maison blanche, il y a un cœur tout blanc. Qui est-ce ?

Réponse : Une noix

29/ Devinette: Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ?

Les sœurs jumelles.

30/ Devinette: Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde le matin, qui suis-je ?

Réponse: Le soleil.

31/ Devinette: Est-ce qu’un chat peut sortir d’un caveau avec plusieurs têtes ?

Réponse : oui, s’il attrape des souris.

32/ Devinette: Demoiselles toutes de blanc vêtues, assises sur des bancs rouges, avec une autre qui bavarde au milieu. Qui sommes-nous ?

Réponse : Les dents, les gencives et la langue.

34/ Devinette: Quel est le comble pour un électricien ?

Réponse : C’est d’avoir des ampoules aux pieds.

35/ Devinette: Comment appelle-t-on une vieille barbe à papa ?

Réponse: Une barbe à papi

36/ Devinette: Un coq pond un œuf sur le toit. De quel côté l'œuf va-t-il tomber?

Réponse : Nulle part, un coq ne peut pas pondre!

37/ Devinette: Qu'est-ce qui a deux bosses et vit au Pôle nord?

Réponse: Un chameau qui s'est perdu.

38/ Devinette: Tu es dans une voiture et c'est toi qui conduis.

Derrière toi, il y a une ambulance.

Devant, un camion de pompiers.

Au-dessus, un hélicoptère.

À gauche, une vache.

Et à droite, un ours.



Tout d'un coup, tout s'arrête... que fais-tu ?

Réponse : Tu descends du manège, le tour est fini !

Devinettes pour les enfants de 12 ans et plus

À 12 ans et plus, les jeunes ados deviennent les rois des bonnes blagues et des devinettes. C’est le moment de leur faire résoudre des énigmes et de leur proposer des charades plus compliquées. Ils ont une meilleure logique et ont une meilleure culture générale. Voici quelques idées de devinettes qui pourront bien leur faire rire.

39/ Devinette: Qu'est-ce qui peut être servi, mais jamais mangé ?

Réponse : Une balle de tennis.

42/ Devinette: J'ai quatre fois l'âge de mon fils et dans 20 ans j'aurai 2 fois son âge. Quel âge avons-nous ?

Réponse : J’ai 40 ans et mon fils 10 ans.

43/ Devinette: Comment appelle-t-on une vieille barbe à papa?

Réponse : Une barbe à papi!

45/ Devinette: De quoi les enfants se servent-ils le plus à l'école ?

Réponse : Les professeurs !

47/ Devinette: Quel est le plus léger entre deux kilos de pierre et deux kilos de bonbons ?

Réponse : c’est le même poids.

48/ Devinette: Pourquoi le père Noël a-t-il une grande barbe blanche ?

Réponse : Parce qu’il ne veut pas qu'on le confonde avec le petit chaperon rouge !

49/ Devinette: Comment les abeilles communiquent-elles?

Réponse : Elles communiquent par e-miel !

50/ Devinette: Quand deux poissons s'énervent,que se passe-t-il ?

Réponse : Le thon monte (le ton monte)