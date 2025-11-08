Séparés depuis l'enfance depuis 57 ans, deux frères se retrouvent alors qu'ils vivaient... à deux rues l'un de l'autre

Après 57 ans de séparation, deux frères se sont retrouvés, sans savoir qu’ils habitaient à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, dans la même ville. Des retrouvailles très émouvantes.

Frédéric Scellos et Jean-Marc Lehecq sont deux frères qui ont été séparés quand ils étaient enfants. Jean-Marc avait deux ans quand il a été confié à une nourrice avant d’être placé sous la responsabilité de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales), avant d’être adopté par une nouvelle famille.

Crédit photo : iStock

Pendant 57 ans, Frédéric et Jean-Marc ont été séparés, chacun vivant de son côté. Ils ne sont pas les seuls à avoir vécu ainsi. Des jumeaux séparés à la naissance ont pu se rencontrer 81 ans plus tard, tout comme ces frères qui se sont vus 39 ans après leur séparation et ont réalisé qu'ils avaient vécu la même vie sans le savoir.

En 2022, Frédéric a découvert l’existence de son frère en trouvant un livret de famille dans une vieille armoire à son nom. Trois ans après cette découverte, il a partagé son histoire au journal Ouest-France et son témoignage a ému de nombreux Français. Un grand avis de recherche a été lancé, mais toujours pas de trace de Jean-Marc.

Ils se retrouvent après 57 ans

Annie Roncin, passionnée de généalogie, s’est emparée de l’affaire. En retrouvant l’acte de naissance de Jean-Marc et le nom de sa famille adoptive, elle a récolté des informations qui l’ont menée jusqu’à lui. Ainsi, Frédéric a pu écrire à son frère, qui savait qu’il avait été adopté mais ne savait pas qu’il avait un frère.

“À mes 18 ans, j’avais d’ailleurs fait des recherches pour retrouver mes parents biologiques. Mais à l’époque, on m’avait dit que ça ne serait pas possible, j’avais donc laissé tomber l’affaire. Alors là, sur le coup, j’ai eu du mal à réaliser ce que j’étais en train de lire”, a confié Jean-Marc quand il a découvert la lettre dans sa boîte aux lettres, à BFMTV.

Crédit photo : iStock

En voyant l’article de presse dans le journal, Jean-Marc s’est immédiatement reconnu sur les photos. Les deux frères ont pu reprendre contact et ont découvert qu’ils habitaient… dans la même ville ! Jean-Marc et Frédéric vivaient à seulement quelques centaines de mètres l’un de l’autre, à Caen.

“Je me suis reconnu tout de suite, l’émotion était immense. Trop de choses remontaient à la surface”, a confié Jean-Marc.

Après 57 ans sans réponse, Jean-Marc a pu rencontrer sa famille biologique. Les deux frères envisagent de passer beaucoup de temps ensemble pour rattraper le temps perdu.