Cet homme de 92 ans a eu un bébé avec son épouse de... 37 ans

Du haut de ses 92 ans, l’Australien John Levin a ouvert un nouveau chapitre de sa vie : il est devenu papa d’un petit garçon.

Il n’est jamais trop tard pour agrandir sa famille. Ce n’est pas John Levin qui oserait dire le contraire. Et pour cause : cet habitant de Hampton East (Australie) a accueilli un enfant à l’âge de 92 ans, rapporte le média belge 7sur7.

Le petit garçon, baptisé Gabby, a pointé le bout de son nez il y a un an et demi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nourrisson fait le bonheur de son papa et sa maman, Yangying Lu, 37 ans.

Crédit Photo : DR

Médecin généraliste, le nonagénaire a eu une vie bien remplie : il est resté marié pendant 57 ans à sa première épouse Samantha. De cette union sont nés trois enfants, aujourd’hui âgés d’une soixantaine d’années.

Ce n’est pas tout. L’Australien a aussi dix petits-enfants et une arrière-petite-fille. Sa vie a basculé du jour au lendemain après le décès de sa femme en 2013.

Quelque temps plus tard, John a commencé à suivre des cours de mandarin. C’est dans ce contexte que ce dernier a eu un coup de foudre pour sa professeure : Yangying Lu.

Mariés en 2014, les deux tourtereaux sont devenus parents dix ans plus tard grâce à une fécondation in vitro avec donneur.

Crédit Photo : Herald Sun

Une paternité tardive qui fait débat

C’est la pandémie du Covid-19 qui a poussé le couple à pouponner, et ce, malgré l’âge avancé de John.

« Nous avons fait le point et nous nous sommes demandés où nous voulions être dans dix ans. “Je me suis dit : si je perds John, je veux une partie de lui. Je voulais un enfant.”», raconte Yangying Lu dans les colonnes du Herald Sun.

Une chose est sûre : la petite famille ne passe pas inaperçue, et en étonne plus d’un.

Crédit Photo : Herald Sun

« Les gens pensent que Gabby est le petit-fils, voire parfois l’arrière-petit-fils de John. Quand nous leur expliquons, ils ne peuvent cacher leur surprise. Mais pour nous, ce qui compte, ce sont les choix qui nous rendent heureux », poursuit la trentenaire.

Le nonagénaire aimerait agrandir la famille

La paternité tardive de l’homme soulève question au regard du bien-être et de l’épanouissement du bambin, qui pourrait ne pas connaître son géniteur très longtemps, et donc grandir sans père. Face à cette situation, la mère de famille compte élever seule sa progéniture.

« Si d’autres peuvent le faire, moi aussi », confie-t-elle.

Crédit Photo : LinkedIn

Malgré tout, John aimerait donner une petite sœur à son fils. Pour se maintenir en forme, le vieil homme s’injecte des hormones de croissance (une thérapie anti-âge controversée), se rend régulièrement à la salle de sport, suit un régime végétarien et ne consomme pas d’alcool.