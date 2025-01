Si un numéro commençant par ces chiffres vous appelle, ne décrochez surtout pas, c'est une arnaque redoutable

Une arnaque pour le moins redoutable a été repérée. Pas vraiment récente, elle semble néanmoins ressurgir et cause quelques dégâts. Voici comment l'éviter.

C'est un secret de polichinelle, les arnaques qui débutent par un simple coup de fil sont légion et les millions de Français ont appris à vivre avec ces dernières années, développant avec le temps des réflexes bien sentis pour s'en prémunir.

Mais tout le monde n'a pas la méfiance et la présence d'esprit nécessaires pour éviter au maximum les escroqueries, qui peuvent parfois coûter très cher aux victimes. C'est pourquoi certains traquent sans relâche les arnaques pour alerter au mieux la population sur les risques encourus. Et ces âmes charitables ont fort à faire, tant les escrocs, peu scrupuleux, rivalisent d'inventivité pour soutirer de l'argent aux plus crédules.

L'arnaque la plus fréquente étant le phishing. Une escroquerie pouvant déboucher sur le vol de donnés sensibles à partir de l'envoi de mails ou autre SMS, qui paraissent crédibles de prime abord, mais qui sont en réalité frauduleux.

Cette arnaque redoutable est repérable grâce à l'indicatif utilisé par les escrocs

Dernièrement, c'est une arnaque « à la tâche », c'est-à-dire via un appel téléphonique, qui a été repérée ou plutôt rendue publique. Sévissant depuis l'année dernière, cette escroquerie serait redoutable mais facilement repérable, selon RMC Conso, qui a pu échanger avec Centho, streamer et « chasseur d'arnaques » bien connu sur la toile.

Selon lui, « cela fait déjà plus d’un an et demi » que cette arnaque, méconnue, fait des ravages. Pour arriver à leurs fins, les arnaqueurs ciblent en priorité des personnes en situation précaires et les appellent sans relâche. En recherche d'emploi et d'argent, ces dernières, vulnérables, peuvent se laisser appâter par la promesse de gagner de l'argent facilement, surtout qu'on leur propose des missions accessibles (liker un message sur internet par exemple) en échange d'une rémunération en cryptomonnaies.

L'arnaque est d'autant plus crédible que les escrocs versent, au commencement, de petites sommes à leurs victimes pour leur prouver leur bonne foi et gagner ainsi leur confiance. Mais petit à petit, le piège se referme sur ces dernières. Rassurées par ces premiers versements, les victimes acceptent, dans un deuxième temps, de donner de l'argent aux escrocs qui leur permettent de le faire fructifier. Mais tout ceci est bien évidemment faux et les personnes flouées ne revoient jamais la couleur de leur agent.

Sur le forum Reddit dédié aux escroqueries, de nombreux internautes signalent avoir reçu des appels frauduleux de ce genre, ce qui prouve leur essor.

Pas de panique toutefois car cette arnaque serait facilement repérable grâce à l'indicatif utilisé par les escrocs. Les appels douteux commenceraient en effet systématiquement par +44, l'indicatif téléphonique britannique. Quant au premier chiffre s'affichant juste après celui-ci, il s'agirait du 7. Cette combinaison doit donc vous mettre la puce à l'oreille et vous inciter à ignorer ces numéros.

Contrairement aux apparences, ces appels ne proviennent pas du Royaume-Uni mais... d'Asie du Sud-Est et notamment de Birmanie, du Laos ou encore du Cambodge. Le streamer Centho ajoute par ailleurs que les interlocuteurs « sont des brouteurs qui appellent depuis des cybercafés en Afrique ».

Rien d'étonnant, finalement.

Vous voilà donc prévenus !