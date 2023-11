Vous êtes attiré par une autre personne mais vous êtes en couple ? Voici ce que cela dit sur vous, selon cette psychologue

Dans un article publié par le Huffington Post, une psychologue américaine se penche sur la question de l’amour volage. Si vous êtes en couple et que vous avez un crush sur une autre personne, il n’y a pas de mal et c'est ce que vous faites de ce béguin qui importe.

La vie à deux, la vie en couple ! Rien ni personne ne peut briser cette alchimie présente entre vous et votre partenaire, et ce depuis de longues années. Et puis, patatra ! Un bel inconnu, ou une belle inconnue, débarque sans prévenir dans votre vie et ne vous laisse pas indifférent. Que faire alors ?! Votre couple doit-il être remis en question ?!

Ce sont les questions auxquelles répondent des psychologues experts en relations amoureuses, qui se penchent sur la question épineuse de la fidélité sentimentale pour le Huffington Post. Elle livre des conseils pour éviter que ce crush soudain ne devienne un adultère incontrôlable !

Pour commencer, avoir un coup de foudre pour quelqu’un d’autre ne fait pas de vous une mauvaise personne, et donc un mauvais partenaire. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Cette nouvelle rencontre réveille en vous une émotion que vous n’avez sûrement pas ressenti depuis longtemps, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps.

Les papillons dans le ventre, le coeur qui bat la chamade, comme si cela vous avait manqué, bouleversent votre esprit. La psychologue Samantha Rodman précise que cela n’a rien à voir avec le bonheur que procure votre relation de couple : “Les crushs donnent aux gens l’impression d’être attirants et vivants, et les gens en ont souvent même lorsqu’ils sont très engagés envers leur partenaire, mais que leur relation n’est plus dans la première phase intense d’une lune de miel”.

Crédit photo : iStock

Un autre psychologue, Ryan Howes, va dans le même sens : “Vous ne cesserez pas de remarquer ou de ressentir de l’attirance pour les autres, car ces sentiments sont automatiques et échappent franchement à notre contrôle”.

Ce constat implacable enfin assimilé, le vrai défi est de justement contrôler ce béguin soudain. Soit vous en faites une obsession, soit vous arrivez à ignorer ces nouveaux sentiments : “C’est un choix de flirter, de rêvasser et de fantasmer (...) Une attirance initiale peut être inévitable, mais c’est à vous de nourrir cette attirance par la pensée et l’action”, explique Ryan Howes.

Ainsi, certaines personnes font ce choix de nourrir cette attirance : “Par exemple, quand la relation est devenue routinière ou ennuyeuse, tandis qu’à l’inverse, les interactions avec leur crush sont amusantes et excitantes. Ou bien quand leur partenaire ne partage pas d’intérêt pour le cinéma, mais que leur crush adore les films et veut en parler tout le temps”.

Forcément, si votre couple rencontre des difficultés, le nouveau crush pourra avoir comme conséquence de vraiment mettre votre relation à rude épreuve, de pousser votre partenaire à montrer s’il veut se battre ou non pour sauver son couple.

Que faire d’un crush si vous êtes déjà en couple ?

Bien évidemment, il existe des limites à ne pas dépasser, enfin surtout si vous tenez à votre couple. Il existe un indice, selon Samantha Rodman : quand vous apprenez une bonne ou mauvaise nouvelle, à qui pensez-vous et à qui voulez-vous l'annoncer en premier ? Votre partenaire ou votre crush ? : “Vous savez que vous êtes bien dans votre peau lorsque votre partenaire est la première personne à qui vous voulez annoncer les bonnes nouvelles, et la première à qui vous voulez annoncer les mauvaises”.

Pour Ryan Howes, si votre crush commence à “compromettre l’intimité physique ou émotionnelle que vous avez avec votre relation principale, ou si vous nourrissez des fantasmes à ce sujet, vous êtes en terrain dangereux”.

Crédit photo : iStock

Selon Kathy Hardie-Williams, thérapeute conjugale, il faut être honnête avec soi-même concernant ce crush. Est-ce que c’est sérieux ? Est-ce que c’est juste une passade ? Quoiqu’il en soit, il est important de ne pas révéler votre crush à cette nouvelle personne, ce qui équivaudrait à une invitation à explorer communément ses sentiments. Il faut éviter aussi d’agir sous l’emprise de l’alcool, qui est un désinhibiteur puissant et qui pourrait vous pousser à l’adultère.

Par ailleurs, qu’en est-il de votre partenaire ? Faut-il lui avouer votre crush pour une autre personne ou le garder pour vous ? Là-dessus, il n’existe pas de réponse toute faite car cela dépend vraiment de vous et de la relation de confiance instaurée avec votre moitié.

“Certains partenaires peuvent trouver excitant de penser que vous flirtez avec quelqu’un d’autre, en particulier s’ils sont très sûrs d’eux. D’autres partenaires seront profondément blessés”, indique Samantha Rodman.

Enfin, quel est le plus important dans une histoire de crush extraconjugal ? C’est bien votre propre personne ! Et si avoir un béguin résulte d’une relation compliquée, il est souvent plus important de résoudre les problèmes de votre couple ou alors de cesser cette relation afin de se reconcentrer sur soi-même, plutôt que de se laisser distraire par une relation adultérine.