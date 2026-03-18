Son locataire est en prison et lui doit 10 000 € de loyer, mais la loi lui interdit pour l'instant de récupérer le logement

Focus sur une situation ubuesque dans laquelle un propriétaire floué ne peut récupérer son bien, pourtant déserté par un mauvais payeur… incarcéré.

La problématique des logements squattés demeure une épine dans le pied des politiques mais aussi et surtout des propriétaires, qui se retrouvent bien souvent dans de véritables impasses.

Entre les mauvais payeurs, qui ne peuvent être exclus en raison des interminables délais de procédures, ou encore les squatteurs pénétrant illégalement dans un logement avant d'en changer les serrures, les exemples ne manquent pas.

Mais il existe un cas de figure encore plus ubuesque et qui plonge certains propriétaires dans l'embarras : celui des locataires emprisonnés. Il faut savoir en effet que lorsqu'une personne est incarcérée, son bail ne peut être résilié automatiquement. Ce qui donne lieu à des situations totalement ingérables.

Crédit photo : iStock

Son locataire est en prison, mais il ne peut récupérer son logement et perd 10 000 €

Un propriétaire de l'Oise vient d'en faire l'amère expérience après avoir découvert que son locataire, qui lui devait 10 000 euros d'impayés, était en prison.

L'histoire, racontée par nos confrères du Parisien, se passe de commentaires tant elle semble absurde. Tout commence en mars 2025 lorsqu'un certain Frédéric (le prénom a été changé), qui possède un appartement à Montataire, près de Creil, décide de louer le bien à un homme bien sous tout rapport.

Persuadé qu'il peut faire confiance à cette personne, Frédéric lui fait signer un bail en bonne et due forme, mais il va vite déchanter. Dès le deuxième mois suivant son entrée dans le logement, le locataire arrête ainsi de verser son loyer. Une douche froide pour Frédéric qui n'avait pourtant aucune raison de se méfier de ce locataire, étant donné ses confortables revenus. Mais le propriétaire n'est pas au bout de ses peines car il va découvrir autre chose d'encore plus invraisemblable. Au mois de mai, il apprend ainsi que son locataire, qui n'a plus donné signe de vie depuis des semaines, a tout simplement déserté le logement et qu'il se trouve en réalité en prison.

« Je venais d’acquérir ce logement et je cherchais un nouveau locataire après le départ du précédent. Il y a ce type, propre sur lui, qui s’est présenté. Il gagnait 3 000 euros par mois et le loyer était de 690 euros, donc tout allait bien (...) Je le relance, il me promet de payer, il m’a même donné un chèque qui s’est révélé en bois. Bref, j’ai bien senti que j’aurais des problèmes avec lui. Début mai, je n’ai plus eu de nouvelles » »