Son père tombe dans les escaliers, une petite fille de 7 ans lui sauve la vie en appelant les secours

Aux États-Unis, une petite fille de 7 ans a sauvé la vie de son père, victime d’une lourde chute et inconscient dans les escaliers. Elle a su appeler les urgences et garder son sang froid.

Il est très important de sensibiliser ses enfants aux gestes de premiers secours si quelque chose nous arrive en leur présence. Il y a quelques jours, un enfant de 12 ans a sauvé la vie de sa mère victime d’un malaise au volant. Un autre événement remarquable a eu lieu le 14 janvier dernier à Lynwood, aux États-Unis, où une petite fille a sauvé la vie de son papa.

Crédit photo : iStock

Mia, 7 ans, était seule avec son père, Xavier Bates, un conducteur de train âgé de 41 ans. Alors qu’il descendait les escaliers, celui-ci a chuté et sa tête a heurté une marche. L’homme a perdu connaissance et s’est retrouvé inconscient sur le sol.

“J’ai raté une marche ou quelque chose comme ça, je suis tombé et je me suis cogné la tête”, a expliqué Xavier Bates à ABC Chicago.

Elle appelle les secours

En voyant son père inconscient, Maya a fait preuve d’un remarquable sang froid. Elle a trouvé un téléphone et a appelé les secours en composant le 911, le numéro d’urgence américain. Au téléphone, elle est restée calme et a suivi les consignes de son interlocuteur.

Crédit photo : iStock

“J’ai lu les notes du centre d’appels, vous étiez calme, vous avez donné un numéro, une adresse, et vous êtes restée au téléphone avec le répartiteur jusqu’à ce qu’il envoie quelqu’un sur place, et cela a permis de sauver une vie”, a déclaré la cheffe des pompiers à la petite fille.

Elle sauve la vie de son père

Le réflexe de Mia a permis de sauver la vie de son père. La petite fille a été chaleureusement félicitée par le maire de sa ville, le chef de la police et la cheffe des pompiers. Elle a reconnu que cet accident a été “un peu effrayant” mais est heureuse d’avoir réussi à rester “courageuse”.

“Il devait aller à l’hôpital pour se faire soigner. Je suis contente que l’ambulance l’ait aidé”, a confié Mia.

Grâce au réflexe de sa petite fille, Xavier Bates a pu être soigné et est désormais sain et sauf.