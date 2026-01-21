À 12 ans, il sauve la vie de sa mère victime d'un malaise au volant grâce à son réflexe exemplaire

Direction l’Angleterre, où un garçon de douze ans a été récompensé pour son acte héroïque après avoir sauvé la vie de sa mère victime d’un malaise au volant.

À seulement douze ans, le Britannique Zac Howells a déjà tout d’un héros.

Comme le rapporte le magazine People, cet adolescent a su garder son sang-froid face à une situation dangereuse.

Sa mère fait un malaise au volant, sa réaction est immédiate

Les faits se sont produits dimanche 14 décembre dans le Worcestershire, un comté situé dans l’ouest de l’Angleterre.

Ce jour-là, le jeune garçon se trouvait avec sa mère, Nicola Crump, en voiture. Contre toute attente, la conductrice a été victime d’un malaise, le pied toujours sur l’accélérateur du véhicule, selon un communiqué de la police de West Mercia (WMP).

Installé sur le côté passager, Zac a tout de suite réagi pour éviter un accident sur la route. Il a alors pris le contrôle du volant, avant de guider l’automobile sur l’herbe pour l’arrêter.

Crédit Photo : iStock

Une fois le véhicule immobile, il a alerté les secours, précisent nos confrères. Par chance, mère et fils s’en sont sortis indemnes.

Un geste héroïque récompensé

Un mois après cette mésaventure, Zac a été salué pour son acte héroïque. Le jeune homme, accompagné de sa maman, s'est rendu le mercredi 14 janvier dans les locaux de la police de West Mercia pour une rencontre avec les forces de l'ordre.

Le chef de police Richard Cooper lui a remis une médaille visant à récompenser les personnes « qui font preuve d'une bravoure exceptionnelle, d'un courage remarquable et d'actions qui vont au-delà de ce que l'on attend normalement », a expliqué la WMP dans un communiqué.

Crédit Photo : West Mercia Police

« Je suis ravi de remettre cette médaille à Zac aujourd'hui, après ce qui a dû être une expérience extrêmement effrayante pour un garçon aussi jeune », a déclaré le policier lorsque Zac et Nicola ont visité le siège de la WMP.

Avant d’ajouter :

« Il est formidable qu'un enfant de 12 ans ait réagi avec autant de calme et de maturité, et je tiens à lui exprimer ma gratitude pour ses actions (…) Son courage a certainement écarté tout danger pour eux deux, mais aussi pour les autres usagers de la route (...) ».

Crédit Photo : West Mercia Police

Une distinction amplement méritée !