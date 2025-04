Son fiancé lui offre une bague de fiançailles achetée 33 € sur Temu, elle hésite à le quitter

Une jeune femme est tombée de haut lorsqu’elle a découvert que sa bague de fiançailles était en réalité un bijou bas de gamme.

Après avoir accepté la demande en mariage de son conjoint, une Américaine (que nous appellerons Laura) a fait une découverte qui l’a bouleversée, rapporte le magazine Marie France. Elle a raconté sa mésaventure sur le forum Reddit.

La future mariée s’est rendu compte que sa bague de fiançailles venait du site chinois Temu. Une plateforme de e.commerce qui propose des produits bon marché dont la qualité laisse parfois à désirer.

La jeune femme est tombée des nues en découvrant le prix de son anneau serti de diamants : 38 dollars (environ 33 euros). Sous le choc, elle a décidé de confronter son petit ami.

Face à sa déception, il lui a conseillé de se procurer un autre bijou répondant à ses attentes. Dans son message, Laura explique que c’est le contexte qui l’a blessée.

La bague de la discorde

Selon ses dires, son conjoint a un salaire plus que confortable. D’après elle, il aurait donc dû choisir une bague de meilleure qualité, et plus onéreuse.

« Il n'est pas d'accord avec moi sur mes inquiétudes concernant la bague et dit qu'il a fait des recherches et qu'elle était très bien notée. Il dit que si la bague se casse, il la remplacera, mais il n'a pas dit qu'elle serait de meilleure qualité », détaille Laura.

Quelques jours plus tard, elle a souhaité avoir une autre discussion avec son fiancé. Elle lui a demandé s’il avait acheté un bijou bas de gamme pour tester sa loyauté.

« Pour qui me prends-tu ? Tu penses que je suis radin ? Un menteur ? Tu as visiblement une très mauvaise opinion de moi…», aurait balancé le principal concerné à sa dulcinée.

Depuis lors, les relations sont tendues entre les deux amoureux.

« Il a dit qu'il en avait assez de parler de ça et que c'était de l'histoire ancienne maintenant », ajoute l’auteure du message.

Des internautes divisés

Sans surprise, le témoignage de la jeune femme n’est pas passée inaperçu. Celui-ci a suscité de nombreuses réactions mitigées.

Dans la session commentaires, des internautes accusent Laura d’être vénale. Une remarque balayée par la propriétaire de la bague.

« Quand on s'est rencontrés, je gagnais plus que lui et je payais souvent ses achats. Son emploi bien rémunéré est récent. J'ai mon propre argent et je n'ai pas besoin du sien », détaille Laura.

D’autres, en revanche, n’hésitent pas à la soutenir et fustigent le comportement de son petit ami qu’ils jugent problématique.

« Laisse tomber la bague pour l’instant et réfléchis à la façon dont il gère la situation », a commenté une utilisatrice.

Une autre a écrit :

« Il continue de te manipuler et de te montrer exactement à quoi t’attendre si tu te maries avec lui. Va t’acheter une jolie bague de bonne qualité, montre-lui joyeusement quelle bague tu as achetée et puis, avec le même sourire, quitte-le ».

