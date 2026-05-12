Sur une envie soudaine, elle joue à l'EuroMillions et décroche... 1 million d'euros !

Début avril, une habitante des Hautes-Pyrénées a spontanément joué à l’EuroMillions. Une décision qui s’est avérée payante : elle est devenue millionnaire.

Suivre son instinct a porté chance à une habitante des Hautes-Pyrénées. Elle a décidé de jouer à l’EuroMillions sur un coup de tête. Résultat : elle a remporté un million d’euros.

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Elle tente sa chance à l’EuroMillions sur un coup de tête

C’est le mardi 7 avril, jour du tirage de l’EuroMillions, que tout a basculé pour cette joueuse occasionnelle, a rapporté la Française des Jeux Sud-Ouest sur sa page Facebook.

Quelques heures plus tôt, elle avait validé une grille sans vraiment y croire, espérant tout de même gagner quelque chose.

« Pourquoi pas gagner une petite somme ? Ça peut toujours aider », a-t-elle confié à la FDJ.

Une chose est sûre : elle ne s’attendait pas à décrocher le million.

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Elle gagne un million d’euros

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C’est en regardant le tirage à la télévision, juste avant Koh-Lanta, qu’elle a découvert la bonne nouvelle.

À sa grande surprise, elle y a reconnu les deux premiers et les deux derniers chiffres du code My Million.

« Je me suis dit, ah mais c’est peut-être moi la gagnante en fait ! J’avais mon reçu de jeu juste à côté alors j’ai regardé en direct », raconte-t-elle.

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Sur un petit nuage, elle a eu du mal à trouver le sommeil et a passé une partie de la nuit à vérifier son code gagnant sur le site de La Française des Jeux. Dès le lendemain matin, elle s’est précipitée chez une amie pour lui révéler ce qu’elle venait de découvrir

« Hier, il m'est arrivé un truc de fou. Je crois que j'ai gagné 1 000 000 euros », lui a-t-elle annoncé.

L’heureuse gagnante prévoit d’utiliser une partie de sa somme pour gâter ses proches. Elle souhaite également épargner afin d’assurer son avenir. Un beau programme !