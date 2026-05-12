Sur une envie soudaine, elle joue à l'EuroMillions et décroche... 1 million d'euros !

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Ticket EuroMillions

Début avril, une habitante des Hautes-Pyrénées a spontanément joué à l’EuroMillions. Une décision qui s’est avérée payante : elle est devenue millionnaire.

Suivre son instinct a porté chance à une habitante des Hautes-Pyrénées. Elle a décidé de jouer à l’EuroMillions sur un coup de tête. Résultat : elle a remporté un million d’euros.

Une femme en train de remplir une grille de loterieCrédit Photo : iStock

Elle tente sa chance à l’EuroMillions sur un coup de tête

C’est le mardi 7 avril, jour du tirage de l’EuroMillions, que tout a basculé pour cette joueuse occasionnelle, a rapporté la Française des Jeux Sud-Ouest sur sa page Facebook.

Quelques heures plus tôt, elle avait validé une grille sans vraiment y croire, espérant tout de même gagner quelque chose.

« Pourquoi pas gagner une petite somme ? Ça peut toujours aider », a-t-elle confié à la FDJ.

Une chose est sûre : elle ne s’attendait pas à décrocher le million.

Grilles EuroMillionsCrédit Photo : Shutterstock

Elle gagne un million d’euros

La suite après cette vidéo

C’est en regardant le tirage à la télévision, juste avant Koh-Lanta, qu’elle a découvert la bonne nouvelle.

À sa grande surprise, elle y a reconnu les deux premiers et les deux derniers chiffres du code My Million.

« Je me suis dit, ah mais c’est peut-être moi la gagnante en fait ! J’avais mon reçu de jeu juste à côté alors j’ai regardé en direct », raconte-t-elle.

Une femme affichant un air choqué devant la télévisionCrédit Photo : iStock 

Sur un petit nuage, elle a eu du mal à trouver le sommeil et a passé une partie de la nuit à vérifier son code gagnant sur le site de La Française des Jeux. Dès le lendemain matin, elle s’est précipitée chez une amie pour lui révéler ce qu’elle venait de découvrir

« Hier, il m'est arrivé un truc de fou. Je crois que j'ai gagné 1 000 000 euros », lui a-t-elle annoncé.

L’heureuse gagnante prévoit d’utiliser une partie de sa somme pour gâter ses proches. Elle souhaite également épargner afin d’assurer son avenir. Un beau programme !

Euromillions FDJ
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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