Terminé les trois repas par jour ? Des nutritionnistes dévoilent le nombre de repas idéal dans une journée

Combien de repas doit-on prendre chaque jour ? Les trois repas sont-ils suffisants ? Des nutritionnistes répondent enfin à la question.

Trois repas par jour, est-ce suffisant ?

A-t-on réellement besoin de trois repas par jour ? Le site Doctissimo a posé la question, pertinente, avant d’y répondre avec le concours de diététiciens et de nutritionnistes. Si, de nos jours, de nombreuses personnes adoptent ce schéma petit-déjeuner-déjeuner-dîner, il s’agit purement d’une « construction plutôt culturelle, surtout liée aux horaires de travail, à l’école », explique la diététicienne-nutritionniste Amélie Curpain.

Ainsi, ces trois repas (ou les deux si vous ne prenez pas de petit-déjeuner) ne répondent pas à un besoin biologique mais sociétal. Pour le docteur Arnaud Cocaul, ces repas définissent également notre rythme circadien (horloge interne). Ce rythme permet à notre corps de se reposer, de ralentir la pression artérielle, d’améliorer la digestion et la production hormonale. Dès lors, ces repas sont importants mais ne se limitent pas au nombre de trois.

Cinq à six prises alimentaires par jour, selon une nutritionniste

Crédit photo : nensuria/ iStock

Il est inutile de prendre des repas copieux à chaque fois sous prétexte qu’il n’y en a “que” trois dans une journée. Les moments où ils sont pris sont stratégiques et permet un meilleur fonctionnement du corps, comme l’explique Amélie Curpain :

« Ce qu’on sait, c’est que notre métabolisme est plus actif le matin et à midi. À ces moments-là, on assimile mieux les nutriments. Le soir, tout ralentit. Du coup, manger le matin et à midi, c’est cohérent avec le rythme naturel. »

Pour commencer votre journée, privilégiez des produits sains qui seront mieux assimilés par l’organisme : des tartines de pain complet/au petit épeautre/au levain naturel avec du beurre riche en oméga-3. Évitez les produits riches en sucre comme les viennoiseries et les céréales en couleurs. Ensuite, ne vous privez pas lorsque vous avez un petit creux. Il suffit de faire attention à ce que vous mangez durant ces pauses : optez pour les protéines, le bon gras, les fibres et les glucides complexes que l’on retrouve dans les flocons d’avoine. Amélie Curpain conseille ainsi de faire entre 5 et 6 prises alimentaires par jour.

Enfin, si vous faites du sport, une collation est recommandée pour un apport régulier en nutriments avant l’effort. De cette façon, vous évitez la perte de masse musculaire. Il faut donc adopter une habitude qui colle à votre rythme et vos besoins.