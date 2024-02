Test de psychologie : l'arbre que vous choisirez révélera votre personnalité

Quel type de personnalité se cache derrière le choix de l’un de ces arbres ? Choisissez et vous le saurez !

En psychologie, des tests reposant sur des choix sont souvent utilisés par les professionnels pour tenter d’en savoir plus sur la personnalité d’un individu. Un choix est motivé par une raison personnelle qui révèle un aspect de votre personnalité.

Ici pas de tâches d’encre à la forme vague, mais des dessins d’arbres. En effet, ce test de psychologie propose six arbres, tous différents les uns des autres. Chaque arbre représente un trait de personnalité prédominant chez une personne.

On vous propose donc de faire votre choix et on vous révèle quelle personnalité vous avez. L’idée est de choisir l’arbre dès le premier coup d’oeil, sans vraiment réfléchir, c’est-à-dire d’être guidé par votre instinct. Prêts ? C’est parti !

6 arbres, 6 personnalités !

Pour commencer, le premier arbre est synonyme de détermination ! Les obstacles ne vous font pas peur et vous cherchez toujours un moyen d’avancer, sans faiblir. En cas d’erreur, vous êtes convaincus de ne pas les répéter pour faire mieux la prochaine fois.

Le second arbre correspond à la logique, l’intelligence et la stratégie. Vous savez réfléchir très rapidement et vous savez trouver des solutions pour rebondir facilement face à un problème. Le troisième arbre est lié à la sensibilité et à une personnalité calme. Vous affrontez la vie sereinement et profondément, en vous laissant porter par son flot.

Le quatrième arbre correspond au courage, dans le sens où vous n’avez pas eu la vie facile mais que vous avez réussi à vous en remettre. Malgré les craintes que vous pouvez avoir, vous savez les affronter comme un guerrier. Le cinquième arbre renvoie à une personnalité ouverte d’esprit et tolérante, ce qui vous amène à voir les choses de façon positive. Une caractéristique qui fait de vous un ami génial.

Enfin, le sixième arbre est lié aux personnalités créatives et imaginatives, animant votre curiosité. Avec votre âme d’artiste ou d’ingénieur, vous aimez prendre des initiatives et tester pour comprendre les mécanismes des choses de la vie. Alors, quel arbre avez-vous choisi ? Est-ce que votre choix correspond à votre personnalité ?