Selon une psychologue, si vous aimez regarder des documentaires criminels, vous souffrez peut-être d'un problème psychologique

Si vous êtes amateur de séries ou documentaires True Crime pour vous relaxer le soir, vous avez peut-être un problème psychologique. C’est le constat d’un expert en santé mentale qui a étudié ce sujet.

Crédit : nicoletaionescu/ iStock

Les séries True Crime, qui racontent ces histoires inspirées de faits réels, font le sel des podcasts et séries télé de nos jours. Elles sont plus populaires que jamais et leur succès ne faiblit pas.

Pourtant, les spectateurs de telles séries pourraient en fait être perturbés. C’est ce que raconte la psychologue Dr Thema Bryant qui s'est entretenue avec la présentatrice Mel Robbins dans son podcast The Mel Robbins Podcast.

Au micro de cette dernière, la psychologue explique qu’il s’agit d’un moyen pour les spectateurs de « se reconnecter » et « se guérir » après avoir éprouvé des difficultés dans la journée.

Des True Crimes pour mieux contrôler ses propres traumas

Crédit : NBC

La psychologue ajoute aussi un commentaire plus alarmant, les personnes amateurs de ce genre pourraient avoir un lien familier avec ce qu’elles regardent.

« Si votre idée de vous détendre avant de vous endormir est de regarder trois épisodes de New York, unité spéciale, [alors] je vous encouragerais à réfléchir à “pourquoi un traumatisme me détend-il ?” », conseille la spécialiste.

« Certains d'entre nous ont grandi dans des [situations] de stress élevé, alors les gens confondent paix et ennui. En rentrant chez vous, vous devez vous réfugier dans l'inconfort [de ces programmes] car cela ne vous semblera pas familier », poursuit le Dr Thema Bryant.

Une séquence qui a trouvé écho chez les internautes. Beaucoup confirment les propos de la psychologue : « Cela me distrait de la douleur que je ressens dans ma vie. Je n'aime pas ça, ça ne fait que rediriger ma colère », confesse un internaute.

« J'avais l'habitude de regarder tellement de chaos à la télévision, mais après avoir travaillé dur sur moi-même ces deux dernières années, je n'en peux plus », admet un autre.