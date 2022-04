Voici la fréquence à laquelle il faut laver sa voiture

Laver sa voiture est un geste important à effectuer pour que son véhicule reste propre et entretenu. Mais à quelle fréquence faut-il le faire ?

Même si cela fait toujours plaisir d’avoir une belle voiture étincelante et propre, il est important de laver son véhicule pour d’autres raisons que le côté esthétique. Laver sa voiture permet de l’entretenir et de la faire durer plus longtemps. En effet, le lavage est un geste tout aussi important que la vérification du niveau d’huile et de la pression des pneus.

Crédit photo : iStock

Laver sa voiture permet d’éviter la corrosion et l’usure du véhicule, car les saletés peuvent détériorer la peinture. De plus, il est important de nettoyer régulièrement son pare-brise pour rouler en toute sécurité. Enfin, le lavage est essentiel d’un point de vue écologique puisqu’une voiture sale comporte de nombreuses particules polluantes, qui se déversent dans les nappes phréatiques par temps de pluie. Une pollution que l’on peut éviter en lavant régulièrement sa voiture dans une station de lavage, qui recycle les eaux usées. Mais à quelle fréquence doit-on laver son véhicule ?

Laver sa voiture au moins une fois par mois

La fréquence du lavage de votre voiture dépend avant tout du nombre de fois que vous l’utilisez dans la semaine. Si vous conduisez uniquement le week-end, vous aurez besoin de laver votre véhicule une fois par mois. En revanche, si vous utilisez votre voiture tous les jours, il est conseillé de le laver entre une fois par semaine et une fois tous les 15 jours.

Crédit photo : iStock

La fréquence d’utilisation du véhicule est donc à prendre en compte, tout comme l’environnement dans lequel est située votre voiture. Par exemple, si vous avez un garage, votre voiture aura besoin d’être lavée moins souvent que si elle reste constamment dehors. Si vous vivez dans un climat chaud, vous aurez plus de risques de voir apparaître des saletés sur votre carrosserie, tandis que l’humidité favorisera la rouille du véhicule.

Il est également conseillé d’effectuer un lavage en profondeur du véhicule une à deux fois par an. Veillez également à nettoyer régulièrement l’intérieur pour avoir un environnement sain et éviter la prolifération de bactéries et de champignons.