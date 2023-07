Top 100 des meilleures blagounettes courtes et drôles

Découvrez notre sélection des 100 meilleures blagounettes courtes et drôles, pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Vous êtes à table et on vous demande de raconter une blague. Problème, vous n'en n'avez aucune en tête. Ça vous est déjà arrivé ? Bien sûr, on a déjà tous vécu cette situation. Alors pour y remédier, découvrez notre sélection des 100 meilleures blagounettes courtes et drôles à la fois. Fou rire assuré !

Pour tous les amateurs d'humour noir, de blagues de beauf ou des blagues de Toto, on a aussi ce qu'il vous faut !

Notre sélection des 20 blagues de Toto pour avoir un fou rire

Courtes et drôles, ces blagues sont les meilleures ! Crédit : IStock

Blague de Toto N°1 :

La maîtresse dit :

- Que celui qui se sent bête se lève.

Toto se lève.

- Tu te trouves bête Toto, demande la maîtresse ?

- Non madame, répondit Toto sûr de lui, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout...

Blague de Toto N°2 :

La maîtresse demande à Toto :

- Où se trouve l'Everest ?

- Heu... page 45 du livre de géographie !

Blague de Toto N°3 :

Toto raconte à un copain :

- La maîtresse est bizarre. L'autre jour, alors que je bavardais avec ma voisine, elle a dit : "séparez-vous ou je vous colle" !

Blague de Toto N°4 :

Dans le bus, Toto est assis à coté d'une vieille dame. Enrhumé, il n'arrête pas de renifler. Agacée, la vieille dame finit par lui dire :

- Dis-moi, tu n'as pas de mouchoir ?

- Si, mais je ne le prête pas !

Blague de Toto N°5 :

Toto va aux toilettes mais laisse la porte ouverte. Sa maman arrive alors :

- Toto, pourquoi laisses-tu la porte ouverte ?

- Parce que j'ai peur que quelqu’un regarde par le trou de la serrure !

Blague de Toto N°6 :

La maman de Toto s'étonne :

- Toto, pourquoi manges-tu ton pain au chocolat en te regardant dans la glace ?

- Pour avoir l'impression d'en manger deux !

Blague de Toto N°7 :

La mère de Toto cherche sa passoire partout dans la maison : dans le garage, dans la cuisine, dans le salon... Enfin elle finit par demander à Toto :

- Toto, tu n'aurais pas vu ma passoire ?

- Si, maman, je l'ai jetée. Elle était pleine de trous !

Blague de Toto N°8 :

La maman de Toto lui dit :

- Si tu es sage, tu iras au paradis. Si tu n'es pas sage, tu iras en enfer.

- Et comment on va à Disneyland ?

Blague de Toto N°9 :

Toto va au zoo avec sa mère et son tonton. Soudain, Toto s'écrit :

- Oh, regarde le singe, maman, on dirait tonton !

- Enfin Toto, ce n'est pas très gentil.

- Ne t’inquiète pas, c'est un singe, il peut pas comprendre !

Blague de Toto N°10 :

Toto va voir son père :

- Papa, peux-tu me donner 2 euros, c'est pour un pauvre monsieur qui crie dans la rue.

- Mais que crie-t-il au juste ?

- Il crie : Glace à 2 euros papa !

Blague de Toto N°11 :

Toto accompagne sa mère au supermarché mais finit par se perdre dans les rayons du magasin. Il se rend alors à l'accueil et demande :

- Pardon, madame, vous n'auriez pas vu une dame sans moi ?

Blague de Toto N°12 :

Toto rentre de l'école :

- Papa, maman ! J'ai eu un 10 en dictée !

- Bravo, Toto, tu as le droit de choisir un cadeau.

- Heu... Une bicyclette !

- Toto, comme tu es champion en dictée, peux-tu épeler le mot bicyclette ?

- En fait, je préférerais un vélo...

Blague de Toto N°13 :

Toto rentre de l'école :

- Papa ! Aujourd'hui j'ai fait une super bonne action !

- Ah bon ? Et laquelle ?

- Un élève avait mis une punaise sur la chaise du maître et, quand il a voulu s'asseoir, j'ai enlevé la chaise !

Blague de Toto N°14 :

A l'école, L'institutrice interroge Toto :

- Cite-moi un mammifère qui n'a pas de dents.

- Ma grand-mère ?

Blague de Toto N°15 :

Le maître à Toto :

- Toto, épelle-moi le mot "souris".

- S, o, u, r, i.

- Et à la fin ?

- Ah oui, il y a une queue !

Blague de Toto N°16 :

La mère de toto lui demande :

- Toto ! Le perroquet a disparu ! Tu n'as rien remarqué pendant mon absence ?

- Non, à part le chat qui s'est mis à parler...

Blague de Toto N°17 :

- Dis, Toto, ton chat, c'est un mâle ou une femelle ?

- Un mâle.

- Et comment tu le sais ?

- Facile : il a des moustaches !

Blague de Toto N°18 :

Toto entre dans une librairie et demande au libraire :

- Je voudrais un livre, s'il vous plaît.

- Oui, de quel auteur ?

- Environ 20 centimètres.

Blague de Toto N°19 :

La maîtresse demande à Toto :

- Quelle est la 5ème lettre de l'alphabet ?

Toto réfléchit :

- Euuh...

La maîtresse applaudit :

- Bravo Toto ! C'est correct !

Blague de Toto N°20 :

Un maître demande à ses élèves où se trouve l'Amérique. Toto lève alors le doigt. Le maître lui demande de venir au tableau lui montrer. Toto lui montre puis retourne à sa place. Le maître demande alors à la classe :

- Qui a découvert l'Amérique ?

Et la classe en chœur :

- C'est Toto !

Notre sélection des 20 meilleures devinettes Melon et Melèche

Parce que l'humour et le rire font du bien, voici nos meilleures blagues courtes et drôles. Crédit : IStock

N°1 :

Melon et Melèche jouent à la pétanque :

Réponse : Melon jette le cochonnet et Melèche les boules

N°2 :

Melon et Melèche vont jouer au tennis

Réponse : Melon apporte les raquettes et Melèche les balles

N°3 :

Melon et Melèche vont au ski

Réponse : Melon prend les skis et Melèche le bâton

N°4 :

Melon et Melèche mangent du poulet

Réponse : Melon prend la cuisse et Melèche le croupion

N°5 :

Melon et Melèche sont au restaurant italien

Réponse : Melon prend la lasagne et Melèche le spaghetti

N°6 :

Melon et Melèche mangent une salade de fruits

Réponse : Melon prend le melon et Melèche l’abricot

N°7 :

Melon et Melèche dans une animalerie

Réponse : Melon prend le lapin et Melèche la chatte

N°8 :

Melon et Melèche se font attaquer par un chien

Réponse : Melon lui tire les oreilles et Melèche la queue

N°9 :

Melon et Melèche vont à l’église

Réponse : Melon cherche le curé et Melèche les Saints

N°10 :

Melon et Melèche vont à Fort Boyard

Réponse : Melon suit Passe-Partout et Melèche la Boule

N°11 :

Melon et Melèche vont à Disneyland Paris

Réponse : Melon fait Space Mountain et Melèche encore la queue

N°12 :

Melon et Melèche vont à la pâtisserie

Réponse : Melon choisit le Paris-Brest et Melèche le mille-feuilles

N°13 :

Melon et Melèche jardinent

Réponse : Au printemps, Melon taille les haies et Melèche, l’été tond

N°14 :

Melon et Melèche jouent à cache-cache

Réponse : Melon choisit un cactus et Melèche le baobab

N°15 :

Melon et Melèche étudient le climat au Groenland

Réponse : Melon étudie l’ours blanc et Melèche l’esquimau

N°16 :

Melon et Melèche apprennent l’argot

Réponse : Melon découvre le grisbi et Melèche la foufoune

N°17 :

Melon et Melèche jouent les réceptionnistes

Réponse : Melon accueille le VIP et Melèche le membre

N°18 :

Melon et Melèche ouvrent un salon de coiffure

Réponse : Melon fait la frange et Melèche la raie

N°19 :

Melon et Melèche font l’autopsie d’un cadavre

Réponse : Melon examine les coups de couteau et Melèche le trou de balle

N°20 :

Melon et Melèche ont des dictionnaires

Réponse : Melon consulte le Larousse et Melèche le Robert

Notre sélection de 20 histoires drôles

Ces histoires drôles, on les adore ! Crédit : IStock

Histoire drôle N°1 :

Un vieillard monte dans un wagon où il n’y a plus une seule place de libre. Juste devant lui, une mère de famille et ses cinq enfants occupent six places, mais aucun des gosses ne se lève.

Pour attirer l’attention, le vieux monsieur frappe à plusieurs reprises sur le sol avec sa canne, espérant que la dame finisse par demander à l’un de ses enfants de céder sa place.

Mais elle se contente de dire :

- Monsieur vous pourriez mettre un caoutchouc au bout de votre canne !

Et le vieux monsieur répond :

- Madame, si vous en aviez mis un au bout ce celle de votre mari, je serais assis !

Histoire drôle N°2 :

Heureuse, l'institutrice annonce fièrement à sa classe :

- Comme vous le savez, je vais bientôt me marier... et la cigogne m'apportera un joli bébé. Alors je vous inviterai tous chez moi à venir le voir et je vous offrirai un bon goûter.

Mais qu'est-ce que vous chuchotez là-bas dans le fond ?

- Ben, mademoiselle, je disais à mon copain que si vous alliez vous marier bientôt, il faudrait peut-être que l'on vous mette au courant à propos des cigognes....

Histoire drôle N°3 :

Le directeur d’un asile de fous a deux perroquets : un rouge et un vert.

Un jour, ils s’échappent et vont se percher dans un arbre.

Le directeur demande si un des patients peut grimper dans l’arbre. Un fou se présente, monte dans l’arbre et ramène le perroquet rouge… Ensuite, il va s’asseoir.

Le directeur lui demande pourquoi il ne va pas chercher le perroquet vert.

Le fou lui répond :

- Comme il n’est pas mûr, je l’ai laissé sur l’arbre !

Histoire drôle N°4 :

Un jeune père discute avec son collègue :

- "Mon fils marche depuis quatre mois".

- "Oh là là, il doit être loin maintenant."

Histoire drôle N°5 :

Un couple arrive dans un hôtel.

Le groom monte leurs bagages dans la chambre et demande au monsieur :

- Avez-vous besoin de quelque chose ?

- Non merci

- Et pour votre femme ?

- Ah vous faites bien de m’y faire penser ! Montez-moi une carte postale et un timbre.

Histoire drôle N°6 :

En prenant une marche devant un parc, je vois un ouvrier creusé un trou, puis un deuxième, un troisième et qui continue encore et encore... et plus loin un autre ouvrier qui rebouche les trous les uns après les autres... Intrigué, je lui demande ce qu'ils font ?

Il me dit, "D'habitude nous sommes trois pour faire ce travail. Mais celui qui plante les arbres est malade aujourd'hui"

Histoire drôle N°7 :

Au restaurant, une femme dit à un serveur : "vous servez des nouilles ?".

Il lui répond : "oui madame, nous servons tout le monde".

Histoire drôle N°8 :

Un couple fait refaire les peintures de son appartement.

Le soir, en rentrant du bureau, le mari, croyant que c’est sec, met la main sur une porte et laisse des traces de doigts.

Le lendemain, quand le peintre arrive, la femme lui dit :

- Venez dans la chambre, je vais vous montrer l’endroit où mon mari a mis la main hier soir…

Et l’autre répond :

- Sans vouloir vous vexer, madame, je préférerais un verre de vin…

Histoire drôle N°9 :

Samedi soir Ginette est allée à un bal costumé. Le lundi matin au bureau, sa copine s’empresse de lui demander :

- Alors c’était bien cette soirée ?

- Oh, c’était super! j’ai dansé avec un mec génial qui était déguisé en Adam !

- En Adam ? et alors ?

- Eh bien, maintenant, je sais ce que ça veut dire «Être dur de la feuille» !

Histoire drôle N°10 pour les enfants :

Un petit canard marche au bord d'un étang. Il voit une affiche sur laquelle il est écrit "baignade interdite"... et pourtant, il saute à l'eau. Pourquoi ?

Réponse : tu as déjà vu un canard qui sait lire, toi ?

Histoire drôle N°11 pour les enfants :

Qu'est-ce qui fait "nioc nioc" ?

Réponse : un canard à l'envers.

Histoire drôle N°12 pour les enfants :

Un homme est en train de se noyer. Il crie : "au secours ! Je ne sais pas nager !". Un passant le regarde et lui répond : "moi non plus, monsieur, mais je n'ai pas besoin de le crier !".

Histoire drôle N°13 pour les enfants :

Un fils dit à son père : "Papa, regarde l'avion !". "Oui, j'ai vu." "Papa, regarde la voiture !". "Oui, j'ai vu." "Papa, regarde le chien !". "Oui, j'ai vu..." "Papa, regarde la..." "Oui ! J'ai vu !" "Alors pourquoi tu as marché dedans... ?"

Histoire drôle N°14 pour les enfants :

Qu'est-ce qui est léger, invisible et qui sent la carotte ?

Réponse : un pet de lapin.

Histoire drôle N°15 pour les enfants :

Il fait nuit et deux enfants discutent.

Le premier demande au second : "crois-tu qu'il y a des gens sur la Lune ?"

Le second répond : "oui, bien sûr ! Regarde : la lumière est toujours allumée !"

Histoire drôle N°16 pour les enfants :

Et qu'est-ce qui fait toin toin ?

Réponse : un tanard !

Histoire drôle N°17 pour les enfants :

Deux œufs discutent dans un placard.

Le premier dit au second : "je crois que tu es pourri, tu es tout brun et tout poilu..."

L'autre répond : "c'est parce que je suis un kiwi, imbécile !"

Histoire drôle N°18 pour les enfants :

Sais-tu ce qu'est un canif ?

Réponse : un petit fien !

Histoire drôle N°19 pour les enfants :

Avec quoi ramasse-t-on les papayes ? Avec une fou-fourche !

Histoire drôle N°20 pour les enfants :

Deux petits enfants font leurs devoirs.

"Est-ce que tu sais ce qu'est un oiseau migrateur ?" demande l'un.

"C'est un oiseau qui ne se gratte que d'un côté !"

Notre sélection des 20 meilleures blagues de papa

Parce que la vie est tellement plus belle avec du rire, voici les meilleures blagues drôles ! Crédit : IStock

Blague de papa N°1 :

Où se cache Mozart ?

Dans le frigo, car Mozzarella…

Blague de papa N°2 :

Quand un électricien meurt, il faut mettre sa famille au courant.

Blague de papa N°3 :

Quel est le poisson le plus léger ?

La palourde…

Blague de papa N°4 :

Un docteur annonce à son patient:« J’ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle ».

« Dites-moi d’abord la mauvaise ».

« Vous avez le cancer »

« Et la très mauvaise ? »

« Vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer »

« Bon… au moins, je n’ai pas le cancer »

Blague de papa N°5 :

Qu’est-ce qu’un hamster dans l’espace ?

Un hamsteroïde.

Blague de papa N°6 :

Si je télécharge un film sans autorisation en Guadeloupe, je risque quoi ?

De devenir un pirate des Caraïbes.

Blague de papa N°7 :

L’avocat du diable, il fait un guacamole d’enfer !

Blague de papa N°8 :

Hier, j’ai raconté une blague à Auchan

Elle n’a pas supermarché…

Blague de papa N°9 :

Quel cri fait un poussin de 200 kg ?

PIOU PIOU (en criant)

Blague de papa N°10 :

Que dit un mec qui veut convaincre sa femme d’aller faire du camping ?

Viens, on va dormir, ça te tente ?

Blague de papa N°11 :

Pourquoi n’y a-t-il pas de ballons dans l’émission « Questions pour un champion ? »

Parce que Julien les perce.

Blague de papa N°12 :

Pourquoi certaines vaches ferment-elles les yeux pendant la traite ?

Pour faire du lait concentré.

Blague de papa N°13 :

J’ai essayé la veste de Gad et elle m’allait…

Blague de papa N°14 :

Connaissez-vous l’histoire de l’armoire ?

Elle n’est pas commode…

Blague de papa N°15 :

Qu’est-ce qu’une duche ?

C’est une douche sans O

Blague de papa N°16 :

Pourquoi les mammouths ont disparu ?

Parce qu’il n’y a plus de papouth…

Blague de papa N°17 :

Comment appelle-t-on une infirmière naine rousse ?

Une petite rousse de premiers soins.

Blague de papa N°18 :

Pourquoi les Portugais portent-ils des chaînes en or ?

Pour savoir où s’arrêter quand ils se rasent.

Blague de papa N°19 :

Un jour, Dieu a dit « Hélène, tu vas t’égarer »

Et Hélène Ségara…

Blague de papa N°20 :

Quel est le point commun entre une pizza brulée et une femme enceinte ?

Dans les 2 cas, il y en a un qui ne l’a pas sorti avant.

Notre sélection des 20 meilleures blagues carambar

On connaît tous au moins une blague carambar ! Crédit : IStock

Les blagues carambar : N°1

Qu’est-ce qui peut être bourré et qui sert à la reproduction? Une imprimante !

Les blagues carambar : N°2 :

Qu’est-ce qui est long, qu’on aime mâchouiller et qui laisse des traces? Un stylo.

Les blagues carambar : N°3 :

Quel est le comble pour un joueur de bowling ? C’est de perdre la boule !

Les blagues carambar : N°4 :

Pourquoi les flamands roses lèvent une patte en dormant ? Parce que s’ils levaient les deux, ils tomberaient.

Les blagues carambar : N°5 :

Qu’est-ce qu’un homme avec une mitraillette dans un champ de blé ? Un céréale killer.

Les blagues carambar : N°6 :

Quel est le comble pour un marin ? Avoir le nez qui coule !

Les blagues carambar : N°7 :

Quelles sont les lettres les plus vieilles de l’alphabet ? A G

Les blagues carambar : N°8 :

Quel est le fruit préféré de l’homme ? L’ananas (à lire sans le S)

Les blagues carambar : N°9 :

Quelle est la blague à deux balles ? Pan Pan !

Les blagues carambar : N°10 :

Quel est le comble pour un professeur de géographie ? De perdre le nord.

Les blagues carambar : N°11 :

Que dit un informaticien quand il s’ennuie ? Je me fichier.

Les blagues carambar : N°12 :

Quel est le sport préféré des insectes ? Le criquet.

Les blagues carambar : N°13 :

Pourquoi les escargots ne font jamais de sport ? Parce qu’ils en bavent.

Les blagues carambar : N°14 :

Quelle est la femelle du hamster ? L’Amsterdam.

Les blagues carambar : N°15 :

Pourquoi le football c'est rigolo ? Parce que Thierry en rit.

Les blagues carambar : N°16 :

Qu'est-ce que les enfants usent le plus à l'école ? Le prof !

Les blagues carambar : N°17 :

Que chante le plombier ? Un syphon font font les petites clés à molette !

Les blagues carambar : N°18 :

Comment appelle t-on une fleur qui prend sa graine à moitié ? Une migraine !

Les blagues carambar : N°19 :

À combien rouliez-vous ? demande le gendarme.

À deux seulement, mais si vous voulez monter, il reste de la place.

Les blagues carambar : N°20 :

Quel animal est sourd ?

Le crapaud, car il fait « coâ, coâ » !