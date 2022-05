Top 25 des meilleures charades pour enfant

Les charades pour enfant sont idéales pour travailler le vocabulaire tout en s’amusant. Si vous êtes en manque d’idées, voici 25 charades à faire à vos enfants !

10 charades sur les animaux à raconter aux enfants

Les enfants adorent les devinettes. Et si vous en profitiez pour leur apprendre les différentes espèces d’animaux qui existent, leur façon de se déplacer, leur cri… ? Voici 10 charades faciles sur les animaux pour vivre un moment de plaisir et de partage avec vos petits bouts de chou. N’hésitez pas à les sortir pendant les heures de jeu ou dans la cour de récréation.

Charade no1

Mon premier est le pluriel de «le».

Mon deuxième sort du robinet.

Mon troisième est le contraire de «reviens».

Mon tout est un animal sauvage.

La réponse : Le léopard (les – eau – pars)

Charade no2

Mon premier vient après O dans l’alphabet.

Vous vous couchez dans mon deuxième.

Mon troisième se trouve en Normandie.

Mon tout est un animal tres grand avec des plumes.

La réponse : Le pélican (p – lit – Caen)

Charade no3

Mon premier est ce qui coule dans vos veines.

Mon deuxième est le son que vous faites lorsque vous prononcez la 7e lettre de l’alphabet.

Mon troisième est le synonyme du verbe «attacher».

Mon tout est un animal.

La réponse : Le sanglier (sang – g – lier).

Charade no4

Mon premier est une clôture végétale.

Vous faites mon second à chaque fois que vous entendez une bonne blague.

Mon troisième se déplace à environ 340m/s.

Mon tout est un animal qui a du piquant.

La réponse : Le hérisson (hais – rit – son)

Charade no5

Les loups montrent toujours mon premier lorsqu’ils essaient d’effrayer leurs adversaires.

Mon second constitue les programmes informatiques.

Mon troisième est bordé d’eau.

Mon tout est un animal sauvage qui peut rester longtemps sans bouger.

La réponse : Le crocodile (crocs – code – île)

Charade no6

Mon premier est utile pour cuisiner un poulet rôti.

Mon second est le résultat du calcul 10 x 10 x 10.

Mon troisième est la 9elettre de l’alphabet.

Mon quatrième entoure une propriété de la même manière qu’une clôture.

Mon tout est un animal qui aime bien les insectes.

La réponse : Le fourmilier (four – mille – i – haie)

Charade no7

Mon premier est ce que font les bébés après avoir bu du lait.

Mon second est une note de musique.

Mon troisième est le nom donné à un alcool de fabrication artisanale.

Mon tout est un oiseau qui chante merveilleusement bien.

La réponse : Le rossignol (rot – si – gnôle)

Charade no8

Mon premier s’utilise en cuisine pour cuire les aliments.

Mon second est un magazine féminin fondé en 1945.

Mon tout est un animal de la même famille que les bovidés.

La réponse : La gazelle (gaz – Elle)

Charade no9

Mon premier est un liquide qui sort du robinet.

Mon deuxième est l’endroit préféré des canards.

Mon tout est une nourriture raffinée souvent cuisinée à Noël ou pendant les fêtes de Pâques.

La réponse : Le homard (eau – mare)

Charade no10

Mon premier vous réchauffe.

Mon deuxième fait au total 365 jours.

Mon troisième est une couleur.

Mon tout est animal qui adore les crevettes.

La réponse : Le flamant rose (flamme – an – rose)

10 charades faciles sur les fruits et les légumes

Vos enfants confondent souvent les concombres et les courgettes, les citrons et les oranges et d’autres fruits et légumes ? C’est le moment de faire quelques révisions. Vous pouvez soit leur montrer l’exemple au cours d’un atelier, soit organiser un jeu de charade. Voici plusieurs charades faciles pour apprendre tout en s’amusant :

Charade no11

Mon premier est le plus fort aux jeux de cartes.

Mon second ne va jamais seul.

Mon troisième vient avant «tu».

Mon tout est un légume à grandes tiges.

La réponse : L’asperge (as – paire – je)

Charade no12

Mon premier est un animal myope.

Mon deuxième précède la lettre «J».

Mon troisième est une façon peu polie de dire «non».

Mon quatrième est un grand village.

Mon tout figure parmi les légumes d’automne et d’hiver.

La réponse : Le topinambour (taupe – i – nan – Bourg)

Charade no13

Mon premier est un fruit d’automne.

Mon second est un chiffre entre 1 et 5.

Mon troisième est notre planète.

Mon tout est un légume.

La réponse : La pomme de terre (pomme – 2 – terre)

Charade no14

Mon premier est la boisson préférée des bébés.

Mon deuxième est un pronom personnel.

Mon tout est la nourriture des tortues.

La réponse : La laitue (lait – tu)

Charade no15

Mon premier sert à couper le bois.

Mon second se trouve dans le gruyère.

Mon troisième vous aide à voir.

Vous mangez mon tout à Halloween.

La réponse : La citrouille (scie – trou – yeux)

Charade no16

Mon premier est un animal très têtu.

Mon deuxième constitue les trois dernières lettres du mot «nana».

Mon troisième est une lettre que vous devez ajouter au pluriel.

Mon tout est un fruit acidulé.

La réponse : L’ananas (âne - ana – s)

Charade no17

Mon premier est le contraire de «haut».

Mon deuxième est la 14elette de l’alphabet.

Mon troisième est un animal très têtu.

Mon tout est un fruit.

La réponse : La banane (bas – n – âne)

Charade no18

Mon premier est un métal précieux utilisé pour fabriquer des bijoux.

Mon deuxième se trouve dans les cieux.

Mon tout est un fruit délicieux et vitaminé.

La réponse : L’orange (or – ange)

Charade no19

Mon premier est le contraire de «long» et l’endroit dédié à la récréation.

Mon deuxième est l’action de mettre vos déchets dans la poubelle.

Mon tout est un légume à la fois vert et long.

La réponse : La courgette (cour – jette)

Charade no20

Mon premier est une note de musique.

Mon second est le contraire de «peu».

Mon troisième est le contraire du verbe «accepter».

Mon tout est un arbre fruitier.

La réponse : Le citronnier (si – trop – nier)

5 charades pour enfant pour partager de bons moments

Deux filles jouant aux devinettes. Crédit : Madhourse

Les jeunes enfants détestent l’ennui. Ils sont toujours à la recherche d’activités divertissantes à faire. Les charades sont toujours appréciées pendant les vacances et les goûters d’anniversaire. Elles permettent aux tout-petits de se détendre et de s’amuser tout en enrichissant leur connaissance. Voici une petite liste de charades faciles, mais qui leur feront travailler l’esprit :

Charade no21

Mon premier est la 5elettre de l’alphabet.

Mon deuxième est la 19elettre de l’alphabet.

Mon troisième est la 11elettre de l’alphabet.

Mon quatrième unit deux choses.

Mon tout vous permet d’accéder à un étage.

La réponse : L’escalier (e – s – k – lier)

Charade no22

Mon premier est le contraire de «sur».

Mon second est l’endroit où les canards passent presque la moitié de leur journée.

Mon troisième est un organe qui sécrète l’urine.

Mon tout se déplace sous l’eau.

La réponse : Le sous-marin (sous – mare – rein)

Charade no23

Mon premier est la 19elettre de l’alphabet.

Mon deuxième est une conjonction de coordination.

Mon troisième est un jeu de plateau venu de Chine.

Mon tout est un petit animal qui porte sa maison sur son dos.

La réponse : L’escargot (s – car – Go)

Charade no24

Mon premier est une construction en hauteur.

Mon deuxième est le premier mot de la négation.

Mon troisième est la note de musique qui vient juste après la note FA.

Mon tout est une plante.

La réponse : Le tournesol (tour – ne – sol)

Charade no25

Mon premier est un endroit rempli de blé.

Mon deuxième est un oiseau désigné comme un voleur.

Mon troisième est le synonyme d’un coup de poing.

Mon tout est un légume que vous cueillez dans les bois et qui peut parfois être venimeux.

La réponse : Le champignon (champ – pie – gnon)

Les avantages de jouer aux charades en famille

Une famille unie. Crédit : Biserka Stojanovic

Les charades sont très appréciées pendant les réunions en famille. Il s’agit d’un jeu amusant que les petits et les grands adorent. Mais savez-vous d’où vient ce divertissement et quels sont les multiples avantage squ’il offre ?

Le mot «charade» provient du sud de la France. Il signifie conversation, causerie ou discours pour passer le temps. Dans le dictionnaire Larousse, ce mot se définit comme une énigme à résoudre à travers un mot décomposé. La charade renferme les trésors de la langue française. Elle permet aux participants d’enrichir leur connaissance et de développer leur niveau de compréhension. Voici d’autres bonnes raisons de faire ce jeu avec vos enfants :

Les charades augmentent le capital de mots, enrichissent et affinent le vocabulaire;

Les charades suscitent la curiosité des plus petits;

Les charades aident les enfants à mieux comprendre le monde;

Les charades constituent une meilleure approche de la réalité;

Les charades développent l’intelligence;

Les charades facilitent l’apprentissage des structures syntaxiques.

À part imprimer notre liste des meilleures charades pour enfant, vous pouvez aussi utiliser votre créativité. Pour inventer vos propres énigmes, il vous suffit d’un papier, d’un crayon et d’un dictionnaire. Commencez à décomposer un mot ou une expression en syllabe. Rédigez ensuite une petite définition pour chacune des syllabes que vous obtiendrez, puis une définition très courte du mot en entier. Vous devrez en même temps apprendre la connotation, les homonymes des mots, les homophones, le sens propre et figuré…