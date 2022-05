Top 50 des meilleures énigmes drôles et courtes

Les devinettes courtes sous forme de blague sont un bon moyen de détendre l’atmosphère. Voici une collection de 50 énigmes courtes super drôles.

Qu’est-ce qu’une devinette ?

À voir aussi

Des personnes jouant aux devinettes dans une salle de réunion Credit : dikushin

De manière générale, une devinette est définie comme une phrase, formulée sous forme d’assertion ou de question, et qui énonce un problème à résoudre ou une réponse à deviner. Il existe une grande variété de devinettes. On cite par exemple les devinettes qui consistent à prononcer une phrase de façon volontairement métaphorique, de manière à dissimuler la solution du problème derrière une signification cachée ou un double sens. Il y a aussi les questions classiques teintées d’humour, du type « Qui suis-je ? »; «Quel est le comble de…»; « Quelle est la différence entre X et Y ?».

On distingue également la charade qui est une forme de devinette combinant les jeux de mots et la phonétique. Les rébus qui sont des devinettes graphiques accompagnées d’images qui dissimulent des phrases ou des mots, des titres de chansons, des noms propres, etc. L’énigme, quant à lui, est un jeu d’esprit où l’on doit deviner quelque chose à partir d’informations ambiguës. L’objectif des devinettes est de mettre à l’épreuve la logique et l’esprit de réflexion de ou des interlocuteurs.

En général, la réponse qui finalement est vraiment logique, et qu’il ne fallait pas chercher trop loin, fera rire tout le monde. Bien que les devinettes ne soient pas toutes à vocation humoristique, la plupart s’appuient sur un calembour, un jeu de mots, une connotation spécifique (que ce soit dans la question ou dans la réponse). C’est justement ce qui les rend drôles. Une devinette a donc une fonction ludique surtout pour les enfants. L’essentiel n’est pas de trouver la bonne réponse, mais de savoir restituer la description initiale de l’objet à deviner.

S’il est si difficile de déterminer les véritables origines des devinettes et énigmes qu’ils sont longs ou courts, on sait que l’homme s’est amusé avec ce type d’assertions humoristiques depuis l’antiquité. D’ailleurs, les toutes premières devinettes écrites remontent de l’époque des Pharaons d’Égypte et de l’Antiquité grecque et romaine. De plus, les devinettes font partie du folklore depuis des siècles. Elles seraient même liées à la mythologie. C’est à partir du XIXème siècle qu’elles ont acquis une fonction ludique destinée à développer les facultés intellectuelles.

Les devinettescourtes et drôles: utiles pour l’éducation

Une maitresse qui montre une image drôle dans un livre à ses élèvesCredit : DGLimages

Les devinettes drôles et les énigmes insolites sont de plus en plus utilisées dans l’univers pédagogique. En effet, dans la perspective de rendre l’éducation plus ludique et donc plus intéressante pour les jeunes et les enfants, les institutrices et les enseignants doivent redoubler d’ingéniosité. Les blagues courtes et les devinettes se présentent donc les solutions idéales pour stimuler la réflexion des élèves tout en les gardant motivés. Contrairement à ce que la plupart s’imaginent, ce genre de divertissement pendant les cours ne rend pas les élèves moins concentrés ou plus distraits. Les devinettes drôles en classe permettent non seulement de susciter la réflexion logique des élèves, elles aident aussi à améliorer la mémoire. Cela développe également l’esprit de compétition et de fair-play. Eh oui, il n’y a pas que le sport qui permet aux élèves d’avoir un bon esprit d’équipe !

Top 50 des devinettes drôles avec réponse

Un groupe d’amis qui rigolent ensemble dans un salonCredit : monkeybusinessimages

Afin de détendre l’atmosphèreet de mettre tout le monde à l’aise lors des réunions de famille ou entre collègues, il n’y a rien de mieux que de faire rire la galerie avec des devinettes ou blagues drôles. Une petite touche d’humour et des énigmes auxquelles tout le monde peut répondre suffisent à briser la glace. Vous pouvez même étaler les jeux de devinette et récompenser ceux qui ont trouvé la bonne réponse en premier. Au bureau, vous pouvez aussi déstresser vos collègues en leur envoyant des images ou des photos de blague. Bien évidemment, il ne faut pas non plus trop en faire sinon vos groupes de discussion n’auront plus rien de professionnel. Voici une collection de 50 devinettes drôles et courtes pour amuser vos proches durant les trajets de vacances par exemple ou le soir autour du feu.

1/ Comment appelle-t-on un chat tout terrain ?

Réponse: Un cat-cat

2/ Il n'y en a qu'un seul dans une minute, et il y en a deux dans une heure, mais il n'y en a aucun dans un jour. Qu'est-ce c’est ?

Réponse: La lettre «e».



3/ Qu'est-ce qui vous est personnel et qui est pourtant beaucoup plus utilisé par vos amis que par vous-même ?

Réponse: Votre prénom.

4/ Comment cuire des carottes sans feu ?

Réponse: Tout d'abord vous en mettez 9 dans une casserole. Puis vous en enlevez une. C'est alors que les carottes sont qu'huit !

5/ Comment s'appelle une réunion de plusieurs aveugles ?

Réponse: Le Festival de Cannes.

6/ Un chat gris rentre dans la mer Rouge. Comment est-il lorsqu'il ressort ?

Réponse: Mouillé !

7/ Que ne faut-il jamais organiser dans un sous-marin ?

Réponse: Une journée porte ouverte.

8/ Monsieur et madame Paldire ont un fils. Comment s'appelle-t-il ?

Réponse: José.

9/ Quelle est la plus basse note de musique ?

Réponse: Fa, parce qu’elle est sous le sol.

10/ Qu'est-ce qui a 118 yeux et 7 dents ?

Réponse: Un autobus rempli de personnes âgées.

11/ Qu'est-ce qu'on trouve dans un nez bien propre ?

Réponse: Des empreintes digitales.

12/ Combien de fois des gens se sont jetés du haut de la tour Eiffel ?

Réponse: Une seule fois chacun.

13/ Pourquoi un fermier ne peut se marier avec une fille prénommée Claire ?

Réponse: Parce que la ferme tuerait Claire (fermeture éclair)

14/ Quel animal a trois bosses ?

Réponse: Un chameau qui s’est cogné.

15/ Quel est le moyen le plus rapide de doubler ta fortune ?

Réponse: En la plaçant devant un miroir.

16/ Où se cachent les canards ?

Réponse: Dans des coins-coins.

17/ Qu'est-ce que tu peux tenir dans ta main droite, mais pas dans ta main gauche ?

Réponse: Ta main gauche.

18/ Pourquoi jeter son ordinateur dans la mer ?

Réponse: Pour surfer sur le Net.

19/ Comment on appelle une voyante qui lit dans le sucre en poudre ?

Réponse: Une extra-glucide.

20/ Pourquoi les éléphants portent-ils des lunettes noires ?

Réponse: Pour passer inaperçus.

21/ Comment on appelle un boomerang qu'on lance, mais qui ne revient pas ?

Réponse: Un cintre.

22/ Quel est le chiffre préféré des vampires ?

Réponse: Le 109.

28/ Comment reconnait-on un cannibale ?

Réponse: Il mange des petits Suisses

29/ Qu'est-ce qui est bleu et qui sent la peinture verte ?

Réponse: La peinture bleue.

30/ Quelle heure est-il quand l'horloge sonne 13 coups ?

Réponse: L’heure de faire réparer l’horloge.

31/ Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ?

Réponse: C’est caïman la même chose…

32/ Quels sont les deux animaux les plus intelligents ?

Réponse: Cerf-veau

33/ Que fait une lampe quand elle se fait agresser ?

Réponse: Elle crie à LED

34/ Quel est le café préféré des Espagnols ?

Réponse: Le café Olé

35/ Pourquoi est-ce que les moutons aiment le chewing-gum ?

Réponse: Parce que c’est bon pour la laine.

36/ Pourquoi les grenouilles aiment bien mettre leurs fesses dans la flotte ?

Réponse: Pour avoir la raie nette.

37/ Comment on fait pour sortir d'un casino avec une petite fortune ?

Réponse: On y entre avec une grosse fortune.

38/ Pourquoi l'échalote dit «Allô ?»

Réponse: Parce que l’ail-phone.

39/ Pourquoi certains poissons vivent-ils dans l'eau salée ?

Réponse: Parce que l’eau poivrée les fait éternuer.

40/ Quel est l'animal qui a le plus de dents ?

Réponse: La petite souris.

41/ Qu'est-ce qu'un pingouin qui raconte des blagues sur scène ?

Réponse: Un One Manchot.

42/ Un sous-marin se heurte à un poisson rouge qui venait de sa gauche. Qui est en tort ?

Réponse: Le sous-marin, parce qu’il n’avait rien à faire dans un bocal du poisson rouge.

43/ Que dit un rappeur quand il rentre dans une fromagerie ?

Réponse: Faites du brie !

44/ Quel est le comble pour un dragon ?

Réponse: De ne pas oser déclarer sa flamme.

45/ Que prend un éléphant quand il va au resto ?

Réponse: Il prend de la place.

46/ Que fait Platon quand ça le démange ?

Réponse: Il Socrate

47/ Pourquoi dormir avec un verre plein et un verre vide sur sa table de chevet ?

Réponse: Il y en a un au cas où t’as soif, et un au cas où tu n’as pas soif.

48/ Comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule ?

Réponse: Parce qu’Hi-boude

49/ Quelle est la nourriture préférée des cannibales ?

Réponse: Les croque-monsieur

50/ Qu'est-ce qu'un oiseau qui ne se gratte que d'un côté ?

Réponse: Un oiseau migrateur