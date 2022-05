Top 50 des charades avec réponses

Si vous aimez travailler l’esprit, voici notre sélection de charades avec réponse. Ces devinettes seront parfaites pour vos moments en famille ou entre amis.

Top 25 des meilleures charades pour les enfants

Une pancarte avec un point d'interrogation tenue par une femme.

Jouer aux devinettes ou encore aux énigmes est une excellente idée pour passer le temps pendant un anniversaire, durant les week-ends,les vacances scolaires… Voici notre top des charades les plus faciles qui susciteront l’amusement des tout-petits.

Mon premier est un animal qui aime le lait.

Mon deuxième est un animal qui habite dans les égouts.

Mon troisième est la première syllabe du mot demande.

Mont tout est ce que vous êtes en train de lire en ce moment.

Réponse : Chat – rat – de (charade).

Mon premier est la capitale de l’Italie.

Mon second est une voyelle.

Mon troisième est un fleuve situé en Europe.

Mon tout est une plante aromatique couramment utilisée en cuisine.

Réponse : Rome – a – Rhin (Romarin).

Vous buvez mon premier

Mon second est un animal aquatique.

Vous dormez dans mon troisième.

Mon tout est un prénom.

Réponse : Eau – raie – lit (Aurélie).

Mon premier est l’opposé de « sur ».

Je fais mon deuxième lorsque j’entends une blague drôle.

Mon tout est censé être contagieux.

Réponse : Sous – rire (sourire).

Mon premier est un animal qui boit du lait.

Mon second est le contraire de « tard ».

Mon tout est un trésor national.

Réponse : Chat – tôt (château).

Mon premier a des bois.

Mon deuxième a des bois.

Mon troisième a des bois.

Mon quatrième a des bois.

Mon cinquième a des bois.

Mon sixième a des bois.

Mon tout a une queue de poisson.

Réponse : Six rennes (sirène).

Mon premier est un pronom relatif invariable.

Mon second est le mot que vous utilisez dans une approbation.

Mon tout est un fruit.

Réponse : qui – oui (kiwi).

Mon premier est un animal que vous trouvez souvent dans une ferme.

Mon deuxième est un pronom démonstratif.

Mon troisième est une matière utilisée pour fabriquer des pulls.

Mon tout est une matière très fragile.

Réponse : porc – ce – laine (porcelaine).

Mon premier est le contraire de haut.

Mon second est l’opposé de rapide.

Mon troisième est le contraire de matin.

Mon tout embellit votre jardin.

Réponse : Bas – lent – soir (balançoire).

Mon premier est un accessoire trouvé dans certains jeux de société.

Mon second est un animal qui vit dans la forêt.

Mon tout arrive toujours à la fin des repas.

Réponse : dé – cerf (dessert).

Mon premier est un animal qui vit sous l’eau et qui pèse 1 tonne.

Mon deuxième vous vient souvent à l’esprit.

Mon tout est belle variété de fleurs.

Réponse : orque – idée (orchidée).

Mon premier a 6 faces.

Mon second est un modèle.

Mon tout est une représentation visuelle.

Réponse : Dé – saint (dessin).

Mon premier couvre le corps.

Vous marchez sur mon deuxième à la gare.

Vous avez besoin de mon troisième pour construire des phrases.

Mon quatrième sert à attacher deux cordes.

Mon tout plaît aux enfants.

Réponse : Peau – quai – mot – nœud (Pokémon).

Mon premier est un poisson.

Mon deuxième est un poisson.

Mon tout est un membre de la famille.

Réponse : thon – thon (tonton).

Mon premier se trouve toujours derrière vous.

Mon deuxième se trouve sous la croûte.

Mon troisième accueille les oiseaux.

Mon quatrième se trouve derrière certains animaux.

Mon tout est un prénom épicène.

Réponse : Dos – mie – nid – queue (Dominique).

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est un arbre.

Mon tout est un animal.

Réponse : La – pin (lapin).

Mon premier est le contraire de froid.

Mon deuxième est le quart de 28.

Mon tout est un sous-vêtement.

Réponse : chaud – sept (chaussette).

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.

Mon second est ce que vous faites lorsque vous vous faites chatouiller.

Les bébés utilisent mon troisième pour faire pipi.

Mon quatrième sert à planter dans le jardin.

Mon tout est un sorcier.

Réponse : a – rit – pot – terre (Harry Potter).

Mon premier est le contraire de tard.

Mon deuxième est le contraire de moche.

Mon troisième est ce que vous portez sur les mains en hiver.

Mon tout est un jeu pour les enfants.

Réponse : Tôt – beau – gants (toboggan).

Mon premier est un métal précieux.

Mon deuxième habite dans les cieux.

Mon tout est un fruit.

Réponse : or – ange (orange).

Mon premier est un pronom démonstratif.

Mon deuxième est la 6enote après le do.

Mon troisième se trouve avant le 3.

Réponse : Sa – la – 2 (salade).

Mon premier s’utilise à la place du clou.

Mon second change tous les ans.

Mon tout est ce que vous voyez lorsque vous êtes devant la glace.

Réponse : Vis – âge (visage).

Mon premier est l’endroit où vous prenez le train.

Mon deuxième augmente chaque année.

Mon tout est l’espace réservé aux voitures.

Réponse : Gare – âge (garage).

Mon premier est un animal qui se promène sur la tête des enfants.

Mon second est le contraire de moche.

Vous refermez toujours mon tout rapidement.

Réponse : pou – belle (poubelle).

Mon premier est un oiseau.

Mon deuxième est une grosse souris.

Mon troisième se trouve dans le pain.

Mon dernier est un chiffre.

Réponse : Pie – rat – mie – deux (pyramide).

Top 25 des meilleures charades difficiles à imprimer

Un groupe d'amis jouant aux charades.

Si vous souhaitez faire des jeux de logique amusants pendant votre anniversaire ou une soirée pyjama, n’hésitez pas à imprimer ces charades. Leur niveau de difficulté rendra vos moments entre amis encore plus agréables.

Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon deuxième recouvre le corps d’une personne.

Mon troisième est un récipient.

Mon quatrième est un pronom possessif.

Mon cinquième est aussi un pronom possessif.

Mon tout est un animal pas commode.

Réponse : I – peau – pot – ta – me (hippopotame).

Mon tout est mon premier qui est devenu mon dernier.

Réponse : Vin – aigre (vinaigre).

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième jusqu’à mon huitième est une note de musique.

Mon tout est une phrase compliquée ressemblant au slogan publicitaire pour O’Cedar.

Réponse : Sol – Fa – Si – La – Si – Ré – Si – La – Si – Ré – Do – Ré – Do – Mi – Si – La – Do – Ré (Sol facile à cirer si la cire est dorée domicile adoré.).

Mon premier est une salade.

Mon deuxième jusqu’à mon troisième est une salade.

Mon tout est un écrivain.

Réponse : Les – huit – scaroles (Lewis Caroll).

Mon premier est révolu.

Mon deuxième accueille les nageurs.

Mon troisième est un organe.

Mon quatrième n’arrête pas de tourner.

Mon tout a toujours soif de connaissance.

Réponse : Ex – plot – rate – heure (explorateur).

Mon premier est un adjectif possessif féminin.

Mes seconds sont des adversaires.

Mon tout est un dramaturge français.

Réponse : Ma – rivaux (Marivaux).

Mon premier est un gaz.

Mon deuxième est un félin.

Mon troisième est une note de musique entre le Sol et le Si.

Vous perdez mon quatrième lorsque vous prenez du poids.

Mon tout est une activité à pratiquer avec une canne.

Réponse : Pet – chat – La – ligne (pêche à la ligne).

Mon premier est un jeu de carte

Mon deuxième est un bandit des mers.

Mon troisième fait 60 minutes en tout.

Vous utilisez mon tout lorsque vous faites le ménage.

Réponse : as – pirate – heure (aspirateur).

Mon premier coule dans vos veines.

Mon second est la 7elettre de l’alphabet.

Mon troisième est synonyme d’attacher.

Mon tout est un animal.

Réponse : sang – g – lier (sanglier).

Mon premier est la 11elettre de l’alphabet.

Mon deuxième est un rongeur.

Mon est une boisson très appréciée.

Mon tout est un sport de défense.

Réponse : K – rat – thé (karaté).

Mon premier fait peur.

Mon second est la 10elettre de l’alphabet.

Mon tout sert à vous éclairer.

Réponse : bouh – j (bougie).

Mon premier est la première syllabe de savane.

Mon deuxième est le petit de la vache.

Mon troisième est une partie du corps.

Mon tout est un verbe du premier groupe.

Réponse : sa – veau – nez (savonnez).

Mon premier est sur un bateau.

Mon second est un idiot.

Mon troisième est l’opposé de tard.

Mon quatrième constitue les dernières syllabes du mot téléphone.

Mon tout sert à écouter de la musique.

Réponse : Mat – niais – tôt – phone (magnétophone).

Mon premier est un métal précieux.

Mon deuxième est le synonyme de parle.

Mon troisième est une coiffure.

Mon quatrième est indiqué par la montre.

Mon tout est une machine.

Réponse : Or – dit – natte – heure (ordinateur).

Mon premier est un nombre entier qui dépasse à 0, mais plus petit que 2.

Les vaches passent la majorité de leur temps dans mon deuxième.

Mon troisième est une note de musique.

Mon quatrième est pronom personnel indéfini.

Mon tout peut être trompeur.

Réponse : Un – pré – si – on (impression).

Mon premier est une note de musique.

Mon second est le contraire de laid.

Mon troisième est un rongeur.

Mon quatrième se trouve dans la maison.

Mon cinquième est le fait d’entreprendre une nouvelle action.

Mon tout est l’endroit préféré des scientifiques.

Réponse : La – beau – ra – toit – re (laboratoire).

Mon premier est une construction en hauteur.

Mon second est le premier mot de la négation.

Mon troisième est la note de musique qui suit le Fa.

Mon tout est une plante.

Réponse : Tour – ne – sol (tournesol).

Mon premier est la 19elettre de l’alphabet.

Mon deuxième est une conjonction de coordination.

Mon troisième est un jeu de plateau chinois.

Mon tout est un animal qui porte sa maison sur son dos.

Réponse : S – car – Go (escargot).

Mon premier est particulier.

Mon deuxième peut être exaucé.

Mon troisième relie Montauban et Vierzon

Mon tout est une réserve.

Réponse : Cas – vœu – A20 (cave à vin).

Mon premier est une construction.

Vous respirez mon deuxième.

Mon troisième désigne une négation.

Mon tout est un bâtiment.

Réponse : Case – air – ne (caserne).

Mon premier est à moi.

Mon deuxième est une boisson.

Le prénom du couturier Lagerfeld est mon troisième.

Mon quatrième est la 15e lettre de l’alphabet.

Mon tout est un quartier.

Réponse : Mon – thé – Carl – O (Monte-Carlo).

Mon premier est utilisé par les menuisiers.

Les vaches prononcent mon second.

Mon troisième est plus d’un quart.

Mon tout fait peur.

Réponse : Scie – meuh – tiers (cimetière).

Mon premier est un moi de l’année.

Mon deuxième est une boisson chaude.

Mon troisième est une lettre qui suit N mais qui ne précède pas P.

Mon quatrième est une céréale.

Mon cinquième est entre me et se.

Mon tout traverse l’atmosphère.

Réponse : Mai – thé – O – rit – te (météorite).

Les chats adorent mon premier.

Mon second est le chiffre avant 5.

Mon troisième est le petit du cerf.

Mon quatrième sert à boire du thé ou du café.

Mon cinquième s’en prend aux chiens.

Mon tout est une fine équipe.

Réponse : Lait – 4 – faon – tasse – tique (les 4 fantastiques).

Mon premier est un animal myope.

Mon deuxième précède la lettre J.

Mon troisième est une façon impolie de dire non.

Mon quatrième est un grand village.

Mon tout est un légume.

Réponse : Taupe – i – nan – Bourg (topinambour).