Top 7 des pires prénoms jamais donnés à des enfants

Dans l’immense majorité des cas, les parents veulent donner à leur enfant le plus beau prénom du monde selon eux. Cependant, certains échouent lamentablement dans cette quête et font des choix vraiment étranges.

Crédit : Pixabay

En effet, certains parents pensent que choisir un prénom non conventionnel, voire extrêmement original, est une idée cool. Le hic, c’est qu’à force de chercher toujours plus unique, ils finissent par opter pour des prénoms qui sont souvent importables et qui rendront la vie de leur bébé bien plus difficile. Si quelques-uns d’entre eux les gardent une fois adultes, d'autres décident de changer pour se libérer d’un poids.

Et pour cause, le nom que vous choisissez pour votre bébé a plus d'effets que vous ne l'imaginez. En société, un prénom influence grandement la façon dont les autres verront votre enfant, mais également la perception qu’il aura de lui-même. On pourrait aussi mentionner toutes les potentielles moqueries, voire le harcèlement, que votre enfant pourrait subir à l’école. C’est pourquoi le choix du prénom est très important.

Voici les 7 pires prénoms :

1. Britney Shakira Beyoncé

Oui, oui, vous avez bien lu. Vos yeux ne vous ont pas trahi et ce prénom a bel et bien été donné. Heureusement, à ce jour, une seule personne a été recensée avec ce prénom pour le moins original. Selon plusieurs sources, les parents sont de grands fans de ces trois chanteuses et n'arrivaient pas à se décider sur le nom à donner à leur fille. Ils l'ont donc appelée « Britney Shakira Beyoncé ».

2. Abcde

C'est certainement l'un des pires noms de bébé possibles, mais plus d'un parent a pensé que c'était une bonne idée. Selon les données de 2017, 373 filles ont été prénommées Abcde. Il n'a pas de signification ou d'histoire particulière. C’est bien la preuve qu’il vaut mieux prendre le temps de réfléchir sérieusement au prénom du futur enfant plutôt que de faire n’importe quoi.

Crédit : Pixabay

3. Burger

Bonjour, ravi de vous rencontrer, voici mes enfants, McDonald, KFC, Quick. Ces prénoms pourraient s’avérer hilarants pour des poulets ou des vaches, mais aucun enfant ne devrait avoir à subir au quotidien le fait de porter un tel prénom. Pourtant, malheureusement, plusieurs bébés ont été prénommés « Burger » lors de la dernière décennie. En plus, ça doit donner tout le temps faim !

4. Orgasme

Ce prénom pour le moins choquant a été entendu par une sage-femme. Elle a dit qu'elle avait entendu beaucoup de prénoms de bébés terribles tout au long de sa carrière, mais que celui-ci était le pire de tous et on la comprend très aisément. Il n'est pas seulement mauvais, mais il est à la fois offensant, embarrassant et carrément vulgaire. Bon courage à celui ou celle qui doit le porter chaque jour.

5. Boghosse

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce prénom a réellement été donné en France. Une fois encore, les parents n’ont sans doute pas mesuré les conséquences que pourrait avoir un tel choix sur la vie de leur enfant. Il faut dire que « Boghosse » est particulièrement dur à assumer. Une chose est sûre, mieux vaut avoir un physique agréable pour limiter la casse, sinon, les remarques risquent de fuser.

Crédit : Pixabay

6. Allowin

Que les choses soient claires, nous sommes très nombreux à adorer cette fête et cette période de l’année. Mais de là à donner un tel prénom à un enfant, il y a quand même un monde ! Enfin, c’est ce qu’on pensait. En effet, des parents ont franchi le pas en appelant le prénom « Allowin » à leur progéniture. En tout cas, on espère que celui ou celle qui porte ce nom aimera se déguiser.

7. Winner

Alors là, voici un prénom particulièrement dur à porter. Quand on s’appelle « Winner », nul doute que la vie n’est pas très simple. Imaginez un peu lorsque vous demande votre identité, lorsque le prof fait l’appel ou encore lorsque vous ratez votre baccalauréat ou votre permis de conduire. Bref, on est de tout cœur avec celui qui a hérité de prénom que personne ne souhaiterait avoir.