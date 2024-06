Voici les 20 prénoms des personnes les plus intelligentes selon la science, découvrez si le vôtre en fait partie

Selon une étude, l’intelligence d’une personne dépendrait de son prénom. Pour déterminer cela, les chercheurs ont mené une expérience auprès de personnes à haut potentiel intellectuel (HPI).

L’intelligence est bien souvent un élément très relatif de notre personnalité. On peut être très intelligent et faire quelque chose de stupide, ou bien l’inverse. Scientifiquement, l’intelligence est généralement mesurée grâce au test de quotient intellectuel, destiné à quantifier l’intelligence d’une personne.

Dans ce test, il n’est nullement question de prénom ! Un manque qu’a voulu combler la plateforme d’écriture EduBirdie, qui a mené une étude au sein de Mensa, une organisation internationale qui regroupe des personnes à haut potentiel intellectuel (HPI). L’étude a analysé a passé en revue les prénoms d’environ 900 personnes de l’organisation, espérant dégager des prénoms qui sortent du lot.

Crédit photo : iStock

Ainsi, l’étude a retenu une vingtaine de prénoms qui étaient les plus récurrents parmi ces personnes HPI. Sans établir aucune autre connexion, l’étude pense donc savoir quels sont les prénoms des personnes les plus intelligentes. Il y en a dix pour les femmes et dix pour les hommes.

Des prénoms garants d’une intelligence supérieure ?

Parmi les femmes, on trouve en premier lieu le prénom de Marie, ce qui nous fait inévitablement penser à Marie Curie qui a remporté deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. En seconde place, nous avons le prénom d’Elizabeth, peu commun en France et qui nous fait évidemment penser à la reine Elizabeth II. En troisième place, il y a le prénom Hélène, suivi de Suzanne, Ada, Barbara, Irène, Jeanne et Nadia.

Crédit photo : iStock

Chez les hommes, le prénom qui ressort le plus est celui de John ! Si on pouvait le franciser, on pense au prénom de Jean (très proche du prénom Jeanne figurant chez les femmes). Vient ensuite le prénom Robert, pourtant de moins en moins répandu de nos jours. Après, nous avons les prénoms Guillaume, James, Thomes, George, Richard, Charles, Carl, Paul et Mickael.

Chacun se fera son avis sur la fiabilité de cette étude, d’autant plus qu’il s’agit d’une étude américaine, sur un échantillon très réduit et local. À l’échelle du monde et de ses 7 milliards d’habitants, difficile d'imaginer qu’un prénom en particulier soit une garantie d’intelligence.