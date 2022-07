Trouver un emploi, comment s'y prendre?

Si dans un passé encore récent avoir un bon parcours ou un bon diplôme suffisait pour se garantir un emploi, les données ont changé depuis un moment. Aujourd’hui, il faut un peu plus que cela. Entre autres, il faut savoir écrire son CV en ligne et le poster au bon endroit pour lui donner de la visibilité. Nous allons dans cet article vous lister un certain nombre de conseils qui peuvent vous être utiles pour trouver un emploi.

Crédit : Pixabay

Avoir une cible bien précise



Pensant se donner plus de chance de décrocher un post, des candidats ne se gênent pas pour multiplier les candidatures. Si on comprend l’idée, le plus important, c’est que le candidat doit quand même prendre en compte le fait que, multiplier les candidatures est aussi le meilleur moyen de réduire ses chances.

Ce qu’il faut faire par contre, c’est de savoir quel secteur et quel post viser. C’est de cette manière que le candidat pourra, dans la mesure du possible, mettre toutes les chances de son côté. Il faut préciser ici qu’il ne s’agit pas de cibler un post unique et de tout miser dessus, mais de savoir ce qui correspond à ses compétences.

Explorer plusieurs offres



Comme on le sait tous déjà, il y a des canaux officiellement dédiés à la recherche d’emploi. Plusieurs entreprises y publient leurs offres. Le corolaire, c’est que les candidats, en général, connaissent tous ces canevas. Autrement dit, le nombre de postulants est si important que souvent ce sont les premiers qui ont plus de chance.



Il existe une astuce assez simple qui permet de mieux se positionner. Le candidat doit explorer d’autres canaux de publication. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur les pages jaunes des journaux, passez sur les réseaux sociaux, ou encore sur certains sites spécialisés dans la publication d’offres d’emploi.



Vous pouvez aussi vous renseigner dans votre entourage, créer des liens avec des amis qui sont dans le même secteur que vous pour leur faire savoir que vous êtes à l’affût d’une opportunité. La candidature spontanée est aussi à considérer sérieusement, car il n’est pas rare que des sociétés ne publient pas d’offres, alors qu’elles sont dans le besoin de personnel qualifié.

Le CV et la lettre de motivation



L’un des meilleurs conseils que l’on puisse vous donner pour ce qui est de la rédaction de votre CV, c’est de l’adapter au post que vous visez. Vous comprendrez donc qu’il n’est pas question de le remplir inutilement. Il faut mettre l’essentiel et les informations pertinentes.



Trouver un emploi, c’est aussi prendre soin de sa lettre de motivation. C’est ce document qui donnera au recruteur un aperçu des capacités qui sont les vôtres, mais aussi du type de personne que vous êtes. S’il est question de s’y mettre en valeur, il ne faut pas non plus exagérer.

Ne pas accepter n’importe quel proposition



Les recruteurs savent que vous êtes dans le besoin et peuvent parfois en profiter pour vous proposer des contrats qui ne vous arrangeront pas. C’est en cela que si vous avez la chance de décrocher un emploi, vous devez prendre le temps de vraiment lire le contenu du contrat avant d’y apposer votre signature.