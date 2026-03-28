Un enfant de 4 ans sauve la vie de sa mère, intoxiquée au monoxyde de carbone

En Italie, un petit garçon de 4 ans a réussi à guider les secours pour sauver la vie de sa mère, victime d’une intoxication au monoxyde de carbone.

En Italie, à Rovigo, un enfant de 4 ans a fait preuve de beaucoup de calme et de sang-froid pour sauver la vie de sa mère. Ce mardi 24 mars, cette dernière a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone suite à une fuite dans son logement. Elle a fait un malaise et, inconsciente, n’a pas pu se rendre au travail.

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Connaissant cette salariée sérieuse et ponctuelle, son employeur a tenté de la joindre à plusieurs reprises pour comprendre son retard, en vain. Il a alors alerté les secours.

Il guide les secours à 4 ans

Les équipes du 118, le numéro d’urgence transalpin, ont multiplié les appels sur le téléphone de la mère pour tenter de la joindre. Puis, les services d’urgence ont pris le relais et contre toute attente, ils ont eu quelqu’un d’autre au bout du fil.

Il s’agit de son fils, un petit garçon de 4 ans, qui a décroché. En ligne avec une infirmière des urgences, il a expliqué que sa maman était endormie, allongée sur le sol, et qu’elle ne répondait pas quand il essayait de lui parler ou de la réveiller.

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Ce n’est pas la première fois qu’un enfant réussit à renseigner les secours au téléphone pour sauver sa mère. Il y a quelques jours, un petit garçon de 6 ans a composé le 15 pour sauver sa mère qui avait perdu connaissance. Dans des circonstances similaires, un chien avait sauvé toute sa famille, également menacée par une fuite de monoxyde de carbone.

“Il l’a parfaitement géré”

En Italie, les secours sont rapidement arrivés sur place et l’enfant de 4 ans a réussi à les guider jusqu’à son appartement et à leur ouvrir la porte.

“Ils arrivent sur place et ils constatent qu’une fuite de monoxyde de carbone avait fait perdre connaissance à sa mère. Le petit bonhomme, lui, était en parfaite santé. Il l’a parfaitement géré. C’est lui qui a guidé les secours au téléphone pour monter à l’étage et récupérer la maman”, a expliqué le journaliste Karim Bennani, selon TF1 Info.

Grâce aux explications claires et au sang-froid de ce petit garçon, les jours de sa mère ne sont plus en danger. Une intervention à leur domicile est en cours afin de sécuriser les lieux et d’éviter une nouvelle fuite. Pour cela, un nouvel appareil de sécurité qui détecte le monoxyde de carbone pourrait devenir obligatoire dans tous les foyers.

Le petit garçon a quant à lui été qualifié de “vrai héros” en Italie.