« Une réaction remarquable » : un garçon de 6 ans sauve sa mère en appelant les secours

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Un petit garçon au téléphone

Du haut de ses 6 ans, le petit Sohaile a sauvé sa maman, inconsciente, grâce à un sang-froid impressionnant, en alertant les secours à temps.

Apprendre les numéros d’urgence à ses enfants peut faire toute la différence.

Fin février, un jeune garçon a alerté les secours après que sa mère a perdu connaissance. Elle a pu être prise en charge rapidement.

Un enfant de 6 ans appelle les secours et sauve sa maman

Les faits se sont produits samedi 28 février à Agen, dans le Lot-et-Garonne, rapporte 20 Minutes.

Alors que sa maman était victime d’un malaise, Sohaile, 6 ans, a immédiatement composé le 15 comme elle lui avait demandé, avant de s’effondrer, a expliqué le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne sur Facebook.

Au téléphone, le petit bonhomme a gardé son sang-froid pour donner l’adresse de son domicile, permettant aux pompiers d’arriver sans perdre de temps.

« Sa réaction est remarquable pour un enfant de son âge », salue le SDIS 47 dans sa publication.

Alors que les secours étaient en route, Sohaile a veillé sur sa petite sœur de 2 ans et averti sa tante, l’ex-compagnon de sa mère, et sa grand-mère maternelle.

Son geste salué par les pompiers

La suite après cette vidéo

À leur arrivée, trois sapeurs-pompiers ont « immédiatement pris en charge la maman ainsi que les deux enfants », précise le SDIS 47.

Interrogée par La Dépêche, la mère de famille explique avoir inculqué à son fils les bons réflexes.

« Si un jour il m’arrive quelque chose, tu appelles le 15 et surtout tu prends bien soin de ta petite sœur », lui a-t-elle enseigné.

Véhicule de secours et d'assistance aux victimesCrédit Photo : iStock

Force est de constater que le garçonnet a suivi les consignes à la lettre au moment crucial.

« Ce bel exemple nous rappelle l’importance d’apprendre à nos enfants les numéros d’urgence et de leur faire connaître l’adresse de leur domicile. Ces réflexes simples peuvent permettre de sauver des vies », rappelle le SDIS 47

Pour féliciter Sohaile de son geste, le commandant Luc Gosse-Gardet a organisé un goûter d’anniversaire à la caserne pour ses sept ans.

« Il était accompagné de sa maman, de sa petite sœur et de deux de ses camarades. Au programme : une visite du CIS et, pour conclure ce moment privilégié, un petit tour à bord du célèbre fourgon rouge de lutte contre l’incendie, le FPT ».

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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