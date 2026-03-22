Du haut de ses 6 ans, le petit Sohaile a sauvé sa maman, inconsciente, grâce à un sang-froid impressionnant, en alertant les secours à temps.

Apprendre les numéros d’urgence à ses enfants peut faire toute la différence.

Fin février, un jeune garçon a alerté les secours après que sa mère a perdu connaissance. Elle a pu être prise en charge rapidement.

Un enfant de 6 ans appelle les secours et sauve sa maman

Les faits se sont produits samedi 28 février à Agen, dans le Lot-et-Garonne, rapporte 20 Minutes.

Alors que sa maman était victime d’un malaise, Sohaile, 6 ans, a immédiatement composé le 15 comme elle lui avait demandé, avant de s’effondrer, a expliqué le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne sur Facebook.

Au téléphone, le petit bonhomme a gardé son sang-froid pour donner l’adresse de son domicile, permettant aux pompiers d’arriver sans perdre de temps.

« Sa réaction est remarquable pour un enfant de son âge », salue le SDIS 47 dans sa publication.

Alors que les secours étaient en route, Sohaile a veillé sur sa petite sœur de 2 ans et averti sa tante, l’ex-compagnon de sa mère, et sa grand-mère maternelle.

Son geste salué par les pompiers

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À leur arrivée, trois sapeurs-pompiers ont « immédiatement pris en charge la maman ainsi que les deux enfants », précise le SDIS 47.

Interrogée par La Dépêche, la mère de famille explique avoir inculqué à son fils les bons réflexes.

« Si un jour il m’arrive quelque chose, tu appelles le 15 et surtout tu prends bien soin de ta petite sœur », lui a-t-elle enseigné.

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Force est de constater que le garçonnet a suivi les consignes à la lettre au moment crucial.

« Ce bel exemple nous rappelle l’importance d’apprendre à nos enfants les numéros d’urgence et de leur faire connaître l’adresse de leur domicile. Ces réflexes simples peuvent permettre de sauver des vies », rappelle le SDIS 47

Pour féliciter Sohaile de son geste, le commandant Luc Gosse-Gardet a organisé un goûter d’anniversaire à la caserne pour ses sept ans.