Un jeune homme de 18 ans surprend un cambrioleur en pleine nuit et se jette sur lui pour le maîtriser

En Alsace, un cambrioleur a été surpris en pleine nuit par un jeune homme de 18 ans, qui n’a pas hésité à lui sauter dessus. Il l’a ainsi maîtrisé jusqu’à l’arrivée des gendarmes.

La période des fêtes de fin d'année fait partie des moments où il y a le plus de cambriolages en France. Il y a deux ans, une femme s'est fait cambrioler le soir de Noël, et le voleur est reparti avec les cadeaux de ses enfants.

Dans la nuit du samedi 13 décembre, un cambriolage a eu lieu à Souffelweyersheim, dans le Bas-Rhin. Cependant, tout ne s’est pas passé comme le voleur l’imaginait puisqu’il a été surpris par l’un des habitants de la maison qu’il fouillait. En effet, un jeune homme âgé de 18 ans dormait quand il a été réveillé par un bruit dans la maison aux alentours de 3h du matin.

Crédit photo : iStock

En allant dans le salon, le jeune homme a vu le voleur dans la maison, alors qu’il tentait de prendre la fuite avec l’aide d’un complice.

Il maîtrise le cambrioleur

Sans réfléchir, le jeune homme s’est alors jeté sur le cambrioleur pour l’immobiliser.

“Il m’a frappé. Je lui ai sauté dessus, j’ai visé les jambes. Il est tombé par terre et je l’ai immobilisé”, a raconté le jeune homme lors de l’audience au tribunal, selon des propos rapportés par Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Réveillé par le bruit dans la maison, le père de famille est sorti du lit et a vu la scène. Il a aidé son fils à immobiliser le cambrioleur jusqu’à l’arrivée des gendarmes. Ce n'est pas la première fois qu'un habitant réussit à maîtriser un voleur. En 2019, une grand-mère bodybuildeuse de 82 ans a tabassé le cambrioleur de sa maison, et il a fini à l'hôpital.

Deux ans de prison ferme

Des gendarmes sont rapidement arrivés sur place. Le voleur, un homme âgé de 32 ans, a été condamné ce lundi 15 décembre. Pour sa défense, il s’est fait passer pour un sans-abri, affirmant qu’il n’avait plus de logement et qu’il cherchait simplement “un endroit où dormir”. Cependant, cet argument n’a pas convaincu le juge puisqu’il portait des gants et un bonnet au moment du crime et tout le salon de la maison avait été fouillé.

Crédit photo : iStock

Le voleur a écopé de deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel. En plus de cela, cet homme est recherché en Algérie et a reçu l’interdiction définitive de résider sur le territoire français.