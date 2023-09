Un Français vient de gagner l'EuroMillions : la somme remportée est hallucinante

Ah, la richesse. Sans doute ce que convoitent le plus les hommes depuis la nuit des temps et ce qui pousse des États à s'entretuer : heureusement, de temps en temps, il suffit juste d'avoir de la veine. Et c'est le cas de ce Français ou de cette Française.

Un Français gagne… presque 110 millions d'euros

Gagner au Loto, c'est bien, très bien même. Mais gagner à l'EuroMillions, c'est quand-même franchement mieux, même si le facteur de chances est encore plus faible. Selon une simple étude de probabilité, la chance de gagner le gros lot à l'EuroMillions est d'une sur 138 778 millions. Bref, vous avez compris : ça ne va pas vous arriver tous les quatre matins… mais ça peut malgré tout arriver autour de vous.

Le tirage d'hier soir, vendredi premier septembre, s'est justement avéré fructueux : il se trouve qu'un Français a justement gagné l'ultime récompense en jouant les numéros gagnants, soit le 35, le 43, le 37, le 5, le 4 et les étoiles 5 et 6. La somme gagnée ? 109 268 140 euros. C'est tout simplement gargantuesque.

#EuroMillions : un joueur français remporte le jackpot !



3e chanceux en France en 2023 à la loterie européenne, c'est surtout le plus grand des gagnants de l'année dans l'hexagone, plus riche de 109.268.140 € !



Lire l'exclu https://t.co/HVQYB6ZdVAhttps://t.co/dmQvVgQVgf pic.twitter.com/5ezfOXOi0U — Tirage Gagnant (@TirageGagnant) September 1, 2023

Le plus gros montant gagné en 2023

Avec quasiment 110 millions d'euros en poche, le grand gagnant va pouvoir se la couler douce, mais encore faut-il qu'il se déclare : il a 60 jours pour le faire, après quoi seulement nous en saurons plus son profil. "Ce chanceux du jour détient la palme du plus gros pactole remporté depuis le début de l'année 2023", affirme la Française des Jeux.

Il faut croire que nous sommes plus chanceux dans le pays puisque c'est le troisième gagnant à l'EuroMillions cette année, en France. En mai dernier, trois joueurs s'étaient partagé le jackpot ultime de 158 millions, dont un Français (donc reparti avec 53 millions d'euros).



Crédit image : iStock

Et pourtant, impossible de ne pas se souvenir de ce Français qui, fin 2022, repartait avec 160 millions d'euros. Ça donne envie, mais pour vous donner un ordre d'idée, le gagnant d'aujourd'hui est le seul sur les 32 millions de grilles validées (il y a donc beaucoup plus de joueurs au total). Mais l'espoir fait vivre…