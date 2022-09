Handicapée, elle doit se traîner au sol pour aller dans les toilettes d'un avion car l'équipage refuse de l'aider

Polémique outre-Manche suite à la mésaventure vécue par une femme handicapée à bord d’un avion.

Ce n’est pas un scoop, le quotidien des personnes à mobilité réduite n’est pas de tout repos.

Confrontées chaque jour à de nombreux obstacles, ces dernières doivent en effet s’adapter en permanence, ce qui les amène parfois à vivre des situations douloureuses voire humiliantes.

Jenny Berry ne le sait que trop bien. Paraplégique, cette Britannique, originaire de la ville de Hartlepool dans le nord-est de l’Angleterre, a ainsi récemment vécu un calvaire dans un avion.

Crédit photo : @wheelie_good_life

Cette femme handicapée a dû se traîner sur le sol pour se rendre dans les toilettes d’un avion

Alors qu’elle se trouvait à bord d’un vol reliant Newcastle et Palma de Majorque (Espagne), Jenny a été contrainte de ramper au sol pour pouvoir se rendre aux toilettes, car le personnel de l’appareil refusait de l’aider. Après s'être traînée au sol sur plusieurs mètres, elle a finalement pu bénéficier de l'aide d'un passager.

Bloggeuse et militante pour les droits des handicapés, elle a demandé que l’on filme la scène puis a partagé la vidéo sur son compte Instagram. Devenue virale, la séquence a été visionnée plus de 2,5 millions de fois.

En légende de cette vidéo, Jenny Berry a expliqué que d’ordinaire, lorsqu’elle prenait l’avion, un fauteuil roulant étroit était mis à sa disposition pour lui permettre de se déplacer dans l’allée centrale de l’appareil. Or, il n’y en avait pas sur ce vol, affrété par la compagnie aérienne Albastar.

« Ils n’ont pas voulu me laisser m’asseoir à l’avant de l’avion, même s’il y avait des sièges libres. Quand j’ai demandé si je pouvais aller aux toilettes, ils m’ont dit non, qu’ils ne m’aideraient pas et ils ont continué à servir les boissons », a ainsi raconté Jenny.

« Un membre du personnel m’a dit de manière assez grossière que les personnes handicapées devaient simplement porter des couches à bord », a-t-elle poursuivi.

Et d’ajouter : « Ils ont dit qu’il n’y avait pas assez de place pour une chaise dans l’allée, alors qu’il y avait de la place pour un chariot de boissons, un chariot de parfums et un chariot de cigarettes ».

« La vie en tant que personne handicapée peut parfois être carrément humiliante et embarrassante (…) me dire en face que je dois porter une couche alors que je n’en ai pas besoin m’a fait sentir honteuse », a-t-elle déploré dans un autre post.

Consternée par cet épisode, elle a décidé de lancer une pétition pour que les fauteuils d’avions soient rendus obligatoires sur tous les vols. Celle-ci a d’ores et déjà recueilli plus de 10 000 signatures.

Face à la polémique, la compagnie Albastar a de son côté exprimé « ses sincères excuses » précisant qu’elle s’efforçait « d’enquêter sur l’incident » afin que cela « ne se reproduise plus ».