Un homme largue sa copine, tombée enceinte après l'avoir trompé, lors de l'accouchement

Sur le forum américain Reddit, un homme a suscité de nombreuses réactions en partageant son histoire avec sa copine et de la raison pour laquelle il a décidé de la larguer.

Ah l’infidélité ! Il n’y a rien pire pour qu’un couple se détruise ! Et quand il y a une grossesse dans l’équation, l’histoire peut s’avérer encore plus complexe.

C’est ce qu’a expérimenté un utilisateur sous le pseudonyme « throwaway3733339 » sur le forum américain Reddit. Sur le feed communautaire intitulé « TrueOffMyChest », il a confié l’histoire de sa rupture avec sa copine de longue date, qui a suscité de nombreuses réactions.

« Ma copine vient de mettre au monde notre premier enfant. Je sais que je ne suis pas le père et je lui ai révélé que je le savais au moment où elle a accouché »

Ainsi commence l’histoire qui donne évidemment d’en savoir plus, et l’utilisateur âgé de 27 ans ne se défile pas.

« Je l’ai appris quand elle était à six mois de grossesse. Un certain Bryan m’a approché au travail et m’a demandé si j’étais le copain de Sarah. (…) Il m’a dit qu’il était désolé d’avoir couché avec elle, qu’il ne savait qu’elle était en couple (ce dont je doute). Il a alors sorti son téléphone pour me montrer les messages échangés entre eux. Ils couchaient ensemble depuis un an, puis elle a découvert qu’elle était enceinte. Ils se sont alors mis d’accord pour me faire croire que le bébé était de moi. Comme ça, elle ne perdait pas sa belle vie et il ne serait pas responsable du bébé ».

Il a fait semblant de ne rien savoir pendant 3 mois

Dès lors, les doutes ont commencer à s’installer dans sa tête :

« Je savais que c’était bizarre. On a rencontré des difficultés pour avoir un enfant et d’un coup elle tombe enceinte ». Il explique aussi que le dénommé Bryan est venu lui dire la vérité car il s’était converti au christianisme et qu’il avait un cas de conscience par rapport à cette situation.

« Il m’a fallu du temps pour repenser à tout ça et je me suis dit que j’attendrais la naissance du bébé pour prendre une décision… afin de la blesser à l’instant où elle serait la plus vulnérable. Rien que le fait de me dire que ce bébé n’était pas le mien était très douloureux. Une fois qu’elle s’était remise de l’accouchement, j’ai commencé à faire mes valises pour la quitter. Elle m’a demandé où j’allais et je lui ai tout dit, que je savais ».

La séparation soudaine a évidemment fait l’écho d’un séisme pour la jeune femme, mais il n’en avait que faire car elle lui avait menti tout ce temps : « Elle n’a pas arrêté de m’appeler, elle m’envoie des messages pendant que j’écris ce texte, elle a même demandé à sa soeur de me contacter… C’était dur de prétendre de ne rien savoir ces derniers mois mais je pense que je suis satisfait, même si ça m’a brisé le coeur. J’avais prévu de l’épouser, je voulais faire d’elle la femme la plus heureuse du monde ».

Interrogé par Bored Panda, l’intéressé a confirmé qu’il n’avait plus de contact avec son ex-copine. Bryan aurait fait le nécessaire en signant le certificat de naissance et en reconnaissant le bébé tandis qu’ils ont fait tous les deux un test de paternité pour être sûr.

Il reste cependant en contact avec Bryan. Sarah lui aurait demandé de se mettre ensemble pour élever le bébé : « Peu importe ce qu’il fait, je lui souhaite bien du courage ».

L’histoire a suscité plus de 20 000 réactions et plus de 2300 commentaires, compilant des messages compatissants et d’encouragements pour le pauvre homme.